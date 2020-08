Call of Duty: Black Ops Cold War officialise sa date de sortie dans sa première bande-annonce tournant sur PS5, les précommandes déjà lancées

Si vous suivez l'actualité de la licence Call of Duty, vous n'êtes pas sans savoir que le prochain épisode dénommé Black Ops Cold War, développé par Treyarch et Raven Software, devait être officialisé ce soir par l'intermédiaire d'un évènement in-game à Verdansk. Sauf que les fuites sont passées par là hier et tout ce que nous avons pu vous rapporter est désormais confirmé ! Pour commencer et bien nous mettre dans l'ambiance de la Guerre froide, voici la toute première bande-annonce du jeu, dont les séquences ont été capturées sur PS5.

Fait amusant, la musique utilisée est la même que pour le premier trailer de Wonder Woman 1984. Outre ce détail, Call of Duty: Black Ops Cold War sortira donc bien le 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC, puis avant la fin de l'année sur PS5 et Xbox Series X lorsqu'elles seront disponibles. Cette suite directe à Black Ops se déroulant au début des années 80 proposera des fonctionnalités cross-play entre les consoles de toutes générations et les ordinateurs. Histoire de bien faire les choses, voici le synopsis désormais officiel de cet épisode :

Dans la pure lignée de Black Ops, la Campagne solo de Call of Duty: Black Ops Cold War infusera des éléments de pop culture des années 1980 dans une histoire de conspiration captivante, où la tromperie et le subterfuge sont la norme. Dans cette suite de l’opus originel Call of Duty: Black Ops, les joueurs rencontreront des personnages historiques et se heurteront à la dure réalité du combat, dans une chasse à l'homme qui les entrainera dans des endroits iconiques aux quatre coins du globe, de Berlin-Est à la Turquie, en passant par le Vietnam, Moscou au cœur de l’Union Soviétique et plus encore. Aux côtés d’opérateurs d’élite, les joueurs tenteront de remonter la piste d’un mystérieux espion nommé Perseus, pour tenter de mettre fin à un complot fomenté pendant des décennies ; et qui menace de déstabiliser l'équilibre mondial et de changer le cours de l'Histoire. En plus de la Campagne, les joueurs retrouveront un arsenal d'armes et d'équipements iconiques de la guerre froide pour les accompagner au combat dans un mode Multijoueur nouvelle génération, ainsi qu'une toute nouvelle expérience Zombies.

Outre le Multijoueur, le Zombies fera donc bien son retour avec de la coopération et Activision nous promet du contenu gratuit post-lancement en quantité, dont des maps, modes et évènements saisonniers, nous n'allons pas nous en plaindre.

Et comme avec chaque grosse annonce de ce type, les différents hauts placés des studios ont pris la parole, avec pour commencer Bobby Kotick, le CEO d'Activision Blizzard :

Nous sommes impatients de lancer le nouvel opus de notre série phare Call of Duty, l’une des franchises les plus iconiques du divertissement ayant réuni plus de 100 millions de joueurs sur console, PC et mobile. Black Ops Cold War offrira une expérience passionnante qui ne se contentera pas de mettre la barre plus haut pour la prochaine génération de jeux d'action, mais permettra aussi à nos joueurs de rester connectés à leurs amis.

Nous avons ensuite un message de Byron Beede, Executive Vice President et General Manager de Call of Duty chez Activision :

Quelle meilleure façon de dévoiler Black Ops Cold War que de le faire en direct de Call of Duty: Warzone avec tous nos joueurs. Black Ops Cold War innove sur tous les fronts – de sa Campagne passionnante à son mode Multijoueur nouvelle génération, en passant par une toute nouvelle expérience Zombies et l'introduction d'une tonne de nouveautés dans Warzone après sa sortie. Nous sommes ravis de voir tout le travail accompli par nos équipes de développement dirigées par Treyarch et Raven incarné dans cette nouvelle et formidable expérience Black Ops à l’aube du lancement de la prochaine génération de consoles.

Ce sont enfin trois témoignages de Dan Vondrak, Sr. Creative Director de Raven Software, Mark Gordon, Co-Studio Head de Treyarch et Dan Bunting, co-directeur de ce même studio, que vous pouvez lire ci-dessous :

C’est un honneur de développer une toute nouvelle histoire pour les joueurs de Call of Duty: Black Ops. L’histoire de Black Ops Cold War reprend le flambeau juste après les évènements de l’opus original, et plongera les joueurs dans les années 1980 au cœur d’une aventure épique sur fond de conspiration. Les joueurs combattront pour découvrir la vérité aux côtés de personnages iconiques bien connus des fans comme Woods, Mason et Hudson. Mais il faudra démêler le vrai du faux, et les choix des joueurs contribueront à influencer le dénouement du récit. Nous avons hâte que les fans en fassent l'expérience par eux-mêmes. - Dan Vondrak Black Ops Cold War n'est pas seulement une célébration de ce qui rend la série Black Ops unique, mais c'est aussi un nouveau départ pour une nouvelle génération de joueurs. En tant que développeurs, pouvoir apporter ce type d'expérience à une nouvelle génération de consoles est une opportunité incroyable. - Mark Gordon Et tout ça n’est que le début. Treyarch offrira un Multijoueur connecté de nouvelle génération, ainsi qu'une toute nouvelle expérience Zombies – sans parler de nos plans pour étendre Call of Duty: Warzone avec de nouvelles expériences pour tous. Il y a beaucoup plus à venir !

Pour terminer, nous avons donc bien rendez-vous le 9 septembre pour découvrir le Multijoueur, qui nous fera combattre dans un environnement désertique à en croire la fin de la vidéo. Une « intégration entre Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War est prévue après le lancement, pour enrichir l'expérience free-to-play », avec la promesse d'un système de progression unifié entre les deux (avec Pass de Combat) et des éléments d'inventaire partagés. Le contenu Modern Warfare restera lui bien accessible aux joueurs de Warzone, comme ça, tout le monde sera content !

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur les boutiques en ligne, avec le jeu standard à 69,99 €, le Pack Cross-gen à 74,99 et l'édition Ultimate à 99,99 €, avec Frank Woods offert comme Opérateur dès l'achat pour Warzone et Modern Warfare (vendu 54,30 € sur Amazon), en plus d'un accès à la bêta, qui aura au moins 5 jours d'exclusivité sur PS4.

