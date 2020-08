Call of Duty: Black Ops Cold War, un artwork officiel coloré en attendant la révélation

Le secret autour de l'identité du prochain Call of Duty a enfin été levé hier, au terme d'un teasing en cours depuis plusieurs jours. Il s'appellera bien Call of Duty: Black Ops Cold War, comme nous l'avaient déjà indiqué de nombreuses fuites auparavant. Nous avons désormais rendez-vous le 26 août pour les présentations en bonne et due forme.

— Call of Duty France (@CallofDutyFR) August 20, 2020

Activision fait tout de même monter la sauce sur les réseaux sociaux en attendant. Nous avons ce soir droit à une alléchante animation qui forme un premier artwork coloré, qui pourrait être l'illustration principale qui figurera sur les jaquettes du jeu. Nous y découvrons un soldat russe et un soldat américain simplement séparés par la déchirure d'un papier journal, tandis que d'autres coupures de presse habillent leur couvre-chef et uniforme. Le texte accompagnant cette vidéo est alarmiste : « le compte à rebours est lancé, le danger est réel ».

Il nous tarde désormais de voir quelle vision de la Guerre Froide nous donnera ce Call of Duty: Black Ops Cold War. D'ici là, Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 54,30 € chez Amazon.