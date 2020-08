Call of Duty 2020 : un jeu en réalité alternée pour teaser le nouvel épisode, bientôt la révélation ?

Vous vous souvenez des mystérieuses boîtes reçues par des influenceurs spécialisés dans Call of Duty la semaine dernière ? Ils ont été autorisés à les ouvrir hier soir, et y ont découvert ce qui semble être le début du teasing qui nous mènera à la révélation tant attendue du prochain épisode.

What’s inside the box: It’s a 1950s Slide Projector



TDC Headliner 303 model pic.twitter.com/HzfcdOPrbn — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

Here are the next four slides: pic.twitter.com/Vf9QOsiQ4F — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

Il se trouve que les coffres de CharlieINTEL, NoahJ456 ou KRNG Espresso renfermaient des diapositives avec un projecteur adapté, qui permettaient de découvrir un tas de choses plus étranges que les autres, comme des combinaisons de lettres ou des fonds de cartes avec des chiffres pointant vers Londres, Paris, New York ou Moscou. La communauté a alors deviné que ces chiffres et lieux étaient des références aux horloges de Summit, une carte de Call of Duty: Black Ops 4. Surprise, la map multijoueur du précédent jeu de Treyarch, qui développe l'opus de 2020 avec Raven Software, a été mise à jour pour afficher des références à ce teasing, et surtout donner des informations sur la suite de l'initiative.

Hmmm...as @BenMcCarthy935 pointed out. the numbers on our maps are almost identical looking as to how the numbers at different locations in Summit look..... pic.twitter.com/22rPDTgnMb — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

And as @NoobeyGaming points out: Summit also has these similar target images to what the Slides show + 4 out of the 5 locations. pic.twitter.com/RCluyyqFEJ — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

The new Treyarch cover photo is the mountains behind Summit pic.twitter.com/hp8sVB1X8p — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

Là, le jeu en réalité alternée se complexifie, alors que les joueurs ont découvert qu'en associant les diapositives et les horloges de Summit, il était possible de reformer la phrase Bish, you were here, une référence à une partie d'échec ayant eu lieu en 1972 entre Boris Spassky et Robert James Fischer, durant la Guerre Froide. Enfin, en combinant une image donnée par Treyarch sur son Instagram et les déplacements des pièces réalisés durant cette partie d'échecs, la communauté est arrivée sur le site PawnTakesPawn, qui comprend une version d'une carte un peu modifiée de Verdansk et la promesse d'une annonce le vendredi 14 août à 19h00. Selon NoahJ456, il s'agira de la simple suite du teasing, et toujours pas de la révélation du jeu.

The clocks on the Summit map line up with Slides that give the phrase “Bish, you were here.” That is the name of a Chess Game played in 1972 during the Cold War. — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

NEW Teaser Site FOUND!



It says 8-14 12:00



And has Rating Pending at the bottom https://t.co/nl6a5EfxgJ pic.twitter.com/SC6lzoG5EG — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 10, 2020

I just heard directly from Activision.



What we solved today was just the FIRST step of the Call of Duty 2020 reveal.



What comes out on Friday at 12 EST is just the next part.



We go again. pic.twitter.com/KBvu2sPoaR — NoahJ456 (@NoahJ456) August 10, 2020

HOW WE SOLVED THE HARDEST EASTER EGG IN CALL OF DUTY HISTORY!



Zombies community unmatched. ???????????? pic.twitter.com/lTq1vE061I — NoahJ456 (@NoahJ456) August 10, 2020

Bref, si l'ARG a visiblement bien amusé les joueurs, cela fait quand même beaucoup de teasing pour un possible Call of Duty: Black Ops Cold War, dont l'identité a visiblement fuité à plusieurs reprises. Tâche désormais de savoir quand la présentation officielle aura lieu. En attendant, Call of Duty: Black Ops 4 est disponible pour 11,21 € sur Amazon.

