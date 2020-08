Call of Duty: Black Ops Cold War, une scène à Tian'anmen retirée du premier teaser, la censure de la Chine en cause ?

Call of Duty: Black Ops Cold War a enfin commencé à prendre officiellement forme la semaine passée avec la diffusion d'un premier teaser. Celui-ci compilait des images marquantes de la Guerre Froide dans une séquence de deux minutes appelée Know Your History. Si vous ne l'avez plus en mémoire, vous pouvez la retrouver ci-dessous dans son intégralité.

Nous ne vous proposons pas de la revisionner par hasard : depuis notre article sur le sujet, le teaser a été supprimé de la chaîne YouTube officielle Call of Duty et des réseaux sociaux. La raison ? Il se pourrait bien qu'elle soit très politique, un comble pour une série qui ne se veut pas politisée, quand bien même la quasi-intégralité des épisodes parle de prises de partie martiales et de guerres en tout genre. Selon le South China Morning Post, la vidéo a été censurée en Chine à cause de la présence d'images des manifestations de la place Tian'anmen de 1989, où un massacre dont la véritable nature a toujours été cachée par le gouvernement a eu lieu.

Depuis, Activision a donc rendu le teaser initial privé, et en a surtout diffusé un nouveau, plus court, et sans les plans de Tian'anmen. S'agit-il vraiment d'une manœuvre pour éviter un bannissement en Chine, ou y a-t-il des raisons moins politiques derrière cette histoire ? En tout cas, pour un jeu qui semble vouloir s'attaquer aux secrets et à la désinformation de la Guerre Froide, ce serait plutôt cocasse.

Call of Duty: Black Ops Cold War doit pour rappel faire reparler de lui ce soir, à 19h30, dans le cadre d'un contrat spécial à remplir dans Call of Duty: Warzone, avant d'avoir droit à une bande-annonce demain à la gamescom Opening Night Live. En attendant les présentations, Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 54,30 € chez Amazon.

