Call of Duty: Black Ops Cold War, dates de sortie et de révélation du Multijoueur, éditions spéciales et synopsis en fuite

La révélation en bonne et due forme de Call of Duty: Black Ops Cold War doit avoir lieu ce soir à l'occasion d'un évènement in-game dans Warzone et Modern Warfare, qui ont été mis à jour ce matin. Sauf que les dataminers se sont pas fait prier pour fouiller les fichiers de jeu et ont découvert bien des informations et visuels intéressants sur l'épisode de cette année, comme rapporté par @BKTOOR_ ou @CODTracker.

Pour commencer, nous apprenons qu'il s'agira d'une suite directe de Black Ops premier du nom, description à l'appui, que nous avons traduit :

L'emblématique série Black Ops est de retour avec Call of Duty: Black Ops Cold War - la suite directe du Call of Duty: Black Ops original, un favori des fans. Black Ops Cold War plongera les fans dans les profondeurs de la bataille géopolitique volatile de la Guerre froide au début des années 1980. Rien n'est jamais ce qu'il paraît dans une campagne solo captivante, où les joueurs se retrouveront face à face avec des personnages historiques et des vérités dures, alors qu'ils se battent dans le monde entier à travers des lieux emblématiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, le siège du KGB soviétique et bien plus. En tant qu'agents d'élite, vous suivrez la trace d'un personnage sombre nommé Persée, qui a pour mission de déstabiliser l'équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l'histoire. Plongez dans le sombre cœur de cette conspiration mondiale aux côtés des personnages emblématiques Woods, Mason et Hudson, et d'un nouveau groupe d'agents tentant d'arrêter un complot en devenir. Au-delà de la campagne, les joueurs apporteront un arsenal d'armes et d'équipements de la guerre froide sur la prochaine génération d'expériences du Multijoueur et Zombies. Bienvenue au bord du gouffre. Bienvenue dans Call of Duty: Black Ops Cold War.

Tout ce que les joueurs apprécient devrait donc être au programme. Mais attendez, ce n'est pas tout, puisque les différentes éditions qu'il sera possible de se procurer sont déjà connues ! En plus du jeu standard sur PS4, Xbox One et PC, un pack cross-gen inclura ce dernier, la version next-gen correspondante (PS5 ou Xbox Series X) ainsi qu'un pack d'armes Confrontation. Une édition Ultimate avec tout ce qui a été précédemment cité et « un pack Terre, Mer et Air, 3 skins d'Opérateur, 3 skins de véhicules, 3 plans d'arme, un Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass + 20 Tier Skips) » sera aussi mise en vente.

Enfin, du côté des bonus de précommande, les trois éditions donneront accès à la bêta ouverte (qui durera au moins 2 jours) avec un peu d'avance, 10 Tier Skips à utiliser dans Modern Warfare et Warzone avant le 13 novembre 2021, un plan pour un fusil d'assaut à utiliser dans ces derniers et Frank Woods comme Opérateur, le tout immédiatement. Nous avons d'ailleurs déjà un aperçu de l'apparence du sergent :

Sergeant Frank Woods will be joining the Demon Dogs in #ModernWarfare and #Warzone as a pre-order bonus for #BlackOpsColdWar!https://t.co/ktWxz3XWtb pic.twitter.com/mqbF8CJJ0K — Call of Duty Tracker (@CODTracker) August 25, 2020

La date de fin d'utilisation de l'un des bonus de précommande n'est pas anodine, puisque c'est le 13 novembre 2020 que sortira Call of Duty: Black Ops Cold War sur PS4, Xbox One et PC (Battle.net). Pour terminer, la révélation du Multijoueur devrait elle s'effectuer le mercredi 9 septembre.

Restera-t-il quelque chose à révéler ce soir de la part d'Activision ? Espérons qu'une bande-annonce sera de la partie. En attendant, Call of Duty: Modern Warfare est vendu 54,30 € sur Amazon.