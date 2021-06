RUMEUR sur Call of Duty: Vanguard, titre définitif, modes, nouvelle map pour Warzone, des fuites sur l'épisode de 2021

Activision nous a prévenus : comme Call of Duty: Black Ops Cold War, les prochains épisodes seront révélés plus tard qu'à l'accoutumée. Nous étions habitués à des présentations avant l'E3, mais il apparaît désormais qu'il faudra attendre plus tard dans l'été pour savoir ce qui nous attend.

Il est cependant déjà officiel que Sledgehammer Games dirige le développement, mais pour le reste, il faut s'appuyer sur des rumeurs. Plusieurs sources évoquaient un Call of Duty: WWII Vanguard qui offrirait une relecture de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas dans un univers alternatif où elle aurait duré jusqu'aux années 50. VGC, souvent bien renseigné sur la franchise, en remet une couche cette semaine, en nous prévenant tout d'abord que ce jeu ne devrait pas être présenté à l'E3.

Il s'appellerait plutôt Call of Duty: Vanguard et serait prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One en novembre 2021. Il proposerait une campagne, des modes multijoueurs et un mode Zombies, sur les fronts d'Europe et du Pacifique, avec une histoire tournant autour de la naissance des Forces Spéciales alliées modernes. Et il aurait plus que jamais des liens forts avec Call of Duty: Warzone, grâce à un développement conjoint avec la quasi-totalité des studios d'Activision.

Verdansk ayant été remaniée il y a peu, ce serait cette fois une nouvelle map qui arriverait, en complément de celle-ci et Rebirth Island. Décrite comme plus grande et ambitieuse que jamais, elle serait disponible dès le lancement de Vanguard et prendrait place quelque part dans le Pacifique. Elle proposerait des véhicules et armes inédits adaptés à la taille de la map, ainsi que des améliorations technologiques qui profiteraient à l'ensemble de Warzone. D'ailleurs, le futur jeu pourrait être révélé via un évènement du Battle Royale au cours de l'été 2021 : la Saison 4 de Black Ops Cold War/Warzone doit être présentée lors du Kickoff Live! du Summer Game Fest demain, cela sera-t-il teasé à cette occasion ?

En rappelant qu'il ne s'agit là que de rumeurs, vous pouvez ronger votre frein en vous procurant Call of Duty: Black Ops Cold War pour 64,99 € sur Amazon.fr.