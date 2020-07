RUMEUR sur Call of Duty: Warzone, un train et des changements sur la map avec la Saison 5

La Saison 4 de Call of Duty: Warzone bat désormais son plein, et encore plus cette semaine avec une grosse vague de contenu et un week-end Double XP. Elle ne devrait pourtant pas durer si longtemps que ça, comparés aux trois mois de la Saison 3 qui s'est déroulée pendant la crise sanitaire.

Selon VGC, la Saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare, et par conséquent celle de Warzone, serait prévue pour début août 2020. Il y aura bien évidemment des nouveautés en termes de contenu et de modes, mais du côté de Verdansk, les sources du site affirment que la carte va changer. Le stade de football américain serait modifié avec un grand intérieur ouvert propice aux affrontements rapprochés, tandis qu'un train rempli de loot ferait désormais le tour de la map. L'idée serait de commencer à poser les premières pierres avant des modifications plus radicales pour l'arrivée du prochain Call of Duty, censé se dérouler durant la Guerre froide.

Comme l'ont laissé penser des développeurs et des indices dans le Battle Royale, VGC affirme que ce mode serait utilisé comme véritable avant-goût du nouvel épisode, auquel il serait connecté avec du contenu et des initiatives spéciales. Des éléments liés à la saga Black Ops, série dont le volet de 2020 serait issu, arriveraient ainsi bien à la fin d'année à Verdansk. Quant à savoir comment Call of Duty: Warzone se débrouillera avec son système de saisons pour le moment relié à Call of Duty: Modern Warfare, seul l'avenir nous le dira. En attendant, le jeu d'Activision et Infinity Ward est disponible à 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Call of Duty: Warzone va durer et sera « le fil rouge qui connectera » les épisodes de la franchise