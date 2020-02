Call of Duty: Modern Warfare, des images du mode Battle Royale Warzone en fuite, plus de place au doute

Nous en sommes au stade où les fuites, les rumeurs et les indices sont beaucoup trop nombreux pour que le mode Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare ne soit pas une réalité. À la sortie de la Saison 2, Infinity Ward a même très vraisemblablement commencé à le teaser pour une sortie dans les semaines qui viennent.

Cette fois, ce sont carrément des fichiers d'images qui ont été découverts dans le jeu par des dataminers, avec des visuels utilisés pour le tutoriel et les menus du jeu. Sans surprise, il y aurait de la personnalisation d'équipement, des largages aériens et des hélicoptères, entre autres. Mieux, grâce à un glitch, des joueurs auraient réussi à entrer dans l'onglet classé confidentiel de l'écran principal pour accéder au menu d'accueil du mode, qui partagerait sa progression, son arsenal et son Battle Pass avec les autres expériences.

La capture d'écran laisse d'ailleurs apercevoir ce qui devrait être le nom de cette partie de Call of Duty: Modern Warfare, à savoir Warzone. Ce même intitulé est rappelé sur un visuel à l'origine floue, mais qui semble être une photographie du key art de Warzone. Une autre image volée de la même manière laisse elle apercevoir un mode Entraînement à l'utilité plus trouble.

Tout concorde, et tout porte à croire que la sortie du mode Battle Royale est pour très bientôt sur PC, PS4 et Xbox One.