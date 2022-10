Call of Duty: Modern Warfare II, la dernière bande-annonce de gameplay est déjà là, un trailer pour la version PC en fuite

Fort d'une bêta qui a rameuté plus de joueurs que jamais dans l'histoire de la série, Call of Duty: Modern Warfare II est dans la dernière ligne droite avant son lancement. 3 semaines avant sa sortie officielle (2 avant celle de sa campagne en Accès Anticipé), Activison dévoile d'ailleurs déjà son Launch Gameplay Trailer, un titre précis qui laisse la place à d'autres vidéos promotionnelles d'ici le jour J.

Cette ultime bande-annonce de gameplay comporte malgré tout peu de séquences de jeu, car elle s'attarde surtout sur l'aventure solo et ses cinématiques. Nous retrouvons ainsi la Task Force 141 dans son conflit armé à travers le monde, l'occasion de profiter de leur modélisation faciale à couper le souffle et d'un personnage incarné par Glenn Morshower (24 Heures Chrono). À noter que dans le même temps, le Community Manager du compte officiel de la saga a fait une petite boulette en diffusant temporairement le trailer de la version PC, vantant les plus de 500 paramètres personnalisables et la compatibilité avec les écrans 4K et ultra-larges.

And someone recorded the MWII PC Trailer that CoD posted accidentally…



Here it is pic.twitter.com/ifJsZVRDJ8 — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 6, 2022

La date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare II, c'est toujours pour le 28 octobre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 64,90 € à la Fnac.

