Call of Duty: Modern Warfare, Ghost, Rust et des éléments de la Saison 2 confirmés par une fuite

Le teaser de la Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare n'était certes pas des plus cryptiques, mais nous avons désormais la confirmation d'une partie de son contenu.



Activision a en effet ponctuellement mis à jour le site officiel du jeu avec des informations et visuels sur la prochaine vague de contenu du jeu, avant de les retirer, trop tard : des joueurs malins avaient pris le temps de sauvegarder les images et même une courte vidéo. Cette dernière confirme sans détour le retour de Rust, carte culte de Modern Warfare 2 qui sera probablement gratuite pour tout le monde.

Elle montre aussi l'apparence de Ghost, qui pourra être obtenue en tant qu'Opération à l'achat du Battle Pass à 1 000 Points COD. Il sera d'ailleurs possible d'acheter un Battle Pass Bundle à 2 400 Points COD pour avancer de vingt tiers dès le commencement de la saison. Le Battle Pass donnera accès à plus de 80 éléments de progression ou de personnalisation, des skins d'Opérateurs rares et des schémas d'armes tout aussi précieux. Dans le cadre de cette Saison 2, nous aurons enfin accès à deux armes supplémentaires : les fusils d'assaut Grau 5.56 et Striker 45.



Au vu du nombre de cartes et Opérations Spéciales de la Saison 1, il n'est pas impossible que davantage de contenu soit proposé dès le lancement de la Saison 2 le 11 février sur PC, PS4 et Xbox One, ou dans le cadre d'une mi-saison quelques semaines plus tard.