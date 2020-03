Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, des images fuitent via Modern Warfare, la révélation imminente ?

À la vue du nombre de fuites des mois passés, l'arrivée d'un Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered n'est qu'un secret de polichinelle. Mais il se pourrait qu'Activision soit enfin prêt à officialiser le projet d'ici peu.

La communauté Call of Duty: Modern Warfare a eu la bonne idée de dataminer les données du jeu suite à sa dernière mise à jour, et elle a fait plein de découvertes sur les futures nouveautés du titre, mais pas que. Elle y a également trouvé des visuels promotionnels inédits et non équivoques pour ce fameux Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered au nom à rallonge, qui ne laissent plus de place au doute.

Vous remarquerez d'ailleurs la présence de Ghost sur plusieurs de ces visuels, et ce n'est pas un hasard. Il sera visiblement à l'honneur du DLC Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle offert pour Call of Duty: Modern Warfare édition 2019 lors de l'achat de ce futur jeu. L'extension comprendra une skin rétro de Ghost, un schéma de M4A1 et un autre de M1911, ainsi que des éléments cosmétiques.

Ne reste désormais plus qu'à connaître la date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, et à savoir s'il sera disponible en stand-alone ou seulement pour les acheteurs de Call of Duty: Modern Warfare sur PC, PS4 et Xbox One.