Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, la nouvelle version refait parler d'elle

Cela fait quelque temps que la rumeur d'un Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered court, avec potentiellement Beenox au développement. Dernièrement, c'est carrément PEGI qui a ajouté le titre à son catalogue de titres évalués, sous le nom de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

S'il nous fallait une preuve de plus que le projet serait bel et bien dans les tuyaux d'Activision, c'est désormais au tour du Game Rating and Administration Committee, l'organisme de classification des jeux vidéo coréens, de faire parler de lui. Il vient en effet d'intégrer ce même Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered à son catalogue de titres autorisés dans le pays, suite à une demande effectuée en février.

Tout porte donc à croire qu'Activision prépare bel et bien une nouvelle version de la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2 pour les PC, PS4 et Xbox One. Quant à savoir si son mode multijoueur sera proposé séparément ou n'aura jamais droit à sa remastérisation, le mystère reste entier. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ayant été proposé en tant que bonus pour Call of Duty: Infinite Warfare, il n'est pas impossible que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered soit également aussi exclusivement jouable avec l'épisode de 2020, d'ailleurs au cœur de rumeurs cette semaine.

