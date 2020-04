Call of Duty: Warzone, plus de 50 000 tricheurs déjà bannis

Call of Duty: Warzone est sorti il y a tout juste trois semaines, mais a déjà attiré plus de 30 millions de curieux dans ses parties en ligne. Forcément, avec une telle communauté, il devait forcément y avait quelques esprits mal intentionnés pour perturber l'équilibre de l'expérience.

Raven Software et Infinity Ward viennent d'annoncer qu'ils avaient déjà permaban 50 000 tricheurs, qui ne pourront plus continuer à sévir dans le Battle Royale avec leur compte usuel. Et histoire de refroidir les récidivistes et les petits malins qui aimeraient améliorer leurs performances en jeu avec des filouteries néfastes pour l'ensemble des joueurs, ils ont aussi précisé leurs initiatives pour surveiller et punir les hackeurs.

Les équipes examinent toutes les astuces et hacks possibles, ce qui inclut l'utilisation des aimbots, des wallhacks et plus encore.

Nous travaillons à améliorer notre système pour signaler les tricheries potentielles. Des plans sont en cours pour simplifier l'interface utilisateur pour une expérience de reporting plus transparente.

Tous les rapports reçus dans le jeu sont à la fois analysés et filtrés en fonction des données clés.

Une fois les enquêtes terminées, nous travaillons le plus rapidement possible pour bannir la personne.

Le règlement officiel concernant la triche de Call of Duty: Warzone a d'ailleurs été mis en ligne, alors que les développeurs promettent de donner un décompte régulier du nombre de joueurs bannis. Au moins, vous êtes prévenus, et ce dispositif complet devrait dissuader plus d'un pirate en herbe.

