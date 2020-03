Call of Duty: Warzone, déjà 30 millions de joueurs !

Rien que grâce à son concept, Call of Duty: Warzone était assuré de connaître un départ canon. Le Battle Royale en free-to-play a malgré tout vu son succès profiter de la conjoncture pour réaliser des chiffres impressionnants, même pour un jeu du genre.

Après avoir dépassé les 6 millions de téléchargements en une journée, puis les 15 millions en trois jours, Call of Duty: Warzone fait de nouveau le point sur le nombre de joueurs qui l'ont arpenté depuis son lancement. En dix jours, ce sont désormais 30 millions de personnes qui se sont essayées à l'expérience, via le mode dédié de Call of Duty: Modern Warfare ou le stand-alone.

À titre de comparaison, Fortnite: Battle Royale comptabilisait 10 millions d'adeptes en deux semaines, mais Apex Legends a réalisé un départ tout aussi impressionnant avec 25 millions d'adeptes en une semaine. Reste désormais à Call of Duty: Warzone de charbonner pour tenir autant sur la durée que ses compères, mais l'ajout dès ce mardi d'un mode Solo prouve que les créateurs sont pleins de ressources.



