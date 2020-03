Call of Duty: Warzone, 15 millions de joueurs, et ça grimpe encore

Call of Duty: Warzone est déjà un joli succès pour Activision. Le Battle Royale free-to-play et stand-alone de Call of Duty: Modern Warfare, avait attiré plus de six millions de joueurs en 24h, un record dans cette catégorie. Et bien évidemment, ce chiffre a continué de grimper et vient d'atteindre un nouveau palier.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C — Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020

En 72h, soit trois jours, Call of Duty: Warzone a réuni plus de 15 millions de joueurs sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour faire le parallèle avec la concurrence, Apex Legends avait atteint en trois jours les 10 millions de joueurs, tandis que Fortnite avait mis six semaines à arriver au 20 millions de joueurs. Clairement, le titre d'Infinity Ward et Raven Software est bien parti pour rouler sur la concurrence.

Davantage de joueurs sont évidemment attendus sur Call of Duty: Warzone, le titre aura droit à des groupes étendus et des parties à 200 personnes, et avec le confinement dû au coronavirus Covid-19 actuellement appliqué dans de plus en plus de pays, il faudra bien passer le temps.