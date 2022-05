Call of Duty: Vanguard et Warzone, transport souterrain à Caldera, map Sphère, nouvelle SMG et plus via la Saison 3 Rechargée

La Saison 3 de Call of Duty: Vanguard et Warzone a été lancée il y a tout juste un mois, avec son lot de nouveautés pour tous les modes. Le Battle Royale a même eu droit à un évènement Opération Monarch avec King Kong et Godzilla en invités surprise. Il est maintenant temps de se tourner vers Armes Top Secrètes Rechargé, une nouvelle vague de contenu accessible via une mise à jour lancée à 19h00 aujourd'hui pour Vanguard et demain à 18h00 pour Warzone.



La map Caldera du Battle Royale va ainsi bénéficier d'un système de transport souterrain via chariot minier, qui comprend 14 points d'accès, indiqués sur la carte tactique et la mini-carte par un symbole argenté de porte de coffre-fort. Sur le principe du métro de Verdansk, ce hub nous permettra de nous déplacer rapidement, mais non sans risque sous la map. Warzone va également accueillir l'Atout Serpentine aperçu dans Vanguard, lui qui réduit les dégâts entrants des balles, des explosifs et du feu de 20 % lors d'un sprint, un jeton d'entrée au Goulag pour pouvoir retourner dans l'arène même après notre première élimination, un jeton de redéploiement, un objet spécial pour booster sa vitesse et une Augmentation de Terrain pour brouiller les radars ennemis.

Le mode Champion de Caldera nous invitera sinon à nous affronter en solo à 150, avec un équipement personnalisé, un masque à gaz et un jeton de redéploiement, ainsi que des regains de santé et de munitions à chaque élimination. Rebirth Island va de son côté connaître des évènements aléatoires appelés Occupation Scan, lors desquels il faudra s'allonger sous peine d'être repéré sur la mini-carte, et d'autres nouveautés sont teasées sur le site officiel...



Call of Duty: Vanguard bénéficiera en parallèle de la map Sphère, l'Opérateur payant Kim Tae Young, la SMG H4 Blixen à débloquer via des défis, ou encore des bundles Spilled Ink, High Voltage et bientôt Dark Aether et Tread Lightly. Pour les retardataires, le titre est disponible à partir de 55,99 € sur Amazon.fr.