Call of Duty: Vanguard et Warzone, trailer de l'Opération Monarch avec Kong et Godzilla, maps inédites et autres nouveautés pour la Saison 3

Si Fortnite dispose d'un univers qui se prête bien à toutes les collaborations possibles et imaginables grâce à son lore, celui de la licence Call of Duty est tout de même bien plus terre à terre, malgré les délires du mode Zombies ou les uchronies comme avec le dernier jeu en date. Et pourtant, Activision va se payer un partenariat totalement fou pour la Saison 3 partagée par Call of Duty: Vanguard et Warzone. Après la cinématique qui nous teasait l'arrivée de monstres, la confirmation est tombée, Godzilla et Kong vont bel et bien s'inviter dans le Battle Royale pour s'affronter à nouveau comme au cinéma ! Oui, nous passons donc des nazis utilisant une arme biologique aux kaijū du MonsterVerse. Comme diraient les anglophones : « that escalated quickly » !

Cette Opération Monarch, du nom de l'organisation de l'univers cinématographique dont sont issus ces monstres, ne débutera pas le 27 avril, mais seulement le 11 mai. Et ce ne sera pas la seule attraction de la saison, un tour d'horizon du nouveau contenu ayant été effectué. Il y aura notamment des skins de Kong, Godzilla et Mechagodzilla, un nouveau Goulag, des armes et trois Opérateurs pour Warzone, mais aussi deux maps pour le Multijoueur de Vanguard et du contenu pour le Zombies.

Le PlayStation Blog a fait le point sur toutes ces nouveautés et des visuels peuvent être admirés en page suivante. Et si vous souhaitez encore plus de détails précis, le blog de la licence dispose d'un long article en anglais décortiquant tout cela.

Passe de Combat de la Saison Trois Le Passe de Combat de la Saison Trois arrive avec 100 rangs de nouveau contenu, y compris de nouvelles armes gratuites : le fusil de précision M1916 et le fusil d'assaut Nikita AVT. M1916 Marksman Rifle : Un fusil semi-automatique allemand, le M1916 offre une importante puissante de tir capable de tuer en deux coups sans prendre en compte les accessoires éventuels. Le recul important de cette arme est parfois difficile à intégrer, mais peut être facilement maitrisé en modérant votre cadence de tir.

Nikita AVT : Le Nikita offre la meilleure cadence de tir de la catégorie Fusil d'assaut, déversant des rafales de plomb dévastatrices grâce à sa cadence de tir. Utilisez Gunsmith pour améliorer sa maniabilité, comme pour un SMG, ou concentrez-vous sur les dégâts à longue portée et le contrôle pour vous en servir d'une manière plus traditionnelle. Achetez le Passe de combat pour obtenir immédiatement l'Opérateur Mateo Hernandez de la Task Force Harpy au rang 0. Deux autres Opérateurs Harpy seront disponibles dans la Boutique plus tard, Florence Carter et Kim Tae Young. Obtenez deux armes supplémentaires : le Sledgehammer et le SMG H4 Bliwen – en achevant les défis attenants ou en achetant les Bundles correspondant plus tard dans la saison. Warzone offre des points d'intérêt mis à jour, un nouveau Goulag et l'Opération Monarque Dig Site : situé entre la Mine et les Ruines, le nouveau point d'intérêt Dig Site Monarch (Site d'Excavation Monarque) offre aux Opérateurs l'opportunité de progresser à travers les équipements d'excavation abandonnés, les tentes et des squelettes géants pour obtenir des Boites de ravitaillement et d'autres objets.

Runway, Peak et Lagoon sont aussi mis à jour : partiellement construits lors des deux saisons précédentes, le point Runway de la piste de décollage au nord de Caldera et le bastion du Peak seront fortifiés pour les défenseurs de Caldera et de ses secrets. D'autre part, les marées changeantes du Lagoon révéleront un nouveau chemin vers le Phare (Lighthouse).

Opération Monarque : l'Opération Monarque ne commencera qu'aux alentours du 11 mai, mais vous pouvez d'ores et déjà trouver les signes de créatures titanesques, d'anciens artefacts, des équipements et installations de recherches Monarque et… et il ne vous faudra pas beaucoup explorer les environs pour découvrir l'immense hache brillante située près du point Resort.

Nouveau Goulag – Hold : Un nouveau Goulag développé par Toys for Bob. Cette arène aux allures symétriques est située dans le ventre d'un navire se trouvant près de la côte de Caldera et est dotée d'un périmètre constitué d'un grand espace ouvert parcouru de couloirs symétriques.

Informations de mi-saison : l'Opération Monarque aura un grand impact sur Caldera, mais quelque chose d'autre semble se manifester sous l'île. Attendez-vous à plus d'informations sur ces secrets bouillonnants sous la surface de Caldera plus tard dans la saison, ainsi qu'un twist de Rebirth Island pour un mode classique de Warzone. Deux nouvelles cartes et le Système de Trophée pour le Multijoueur Que le chaos commence. La Saison Trois introduit deux nouvelles cartes pour le multijoueur : Mayhem et Sphère. Mayhem (lancement) : ce décor de film des années 50 est une zone où les combats sont intenses. Déplacez-vous rapidement et brillez sous les projecteurs dans cette réplique miniature d'une métropole animée comprenant de nombreux éléments destructibles. Préparez-vous à des combats rapprochés et à de nombreuses lumières, caméras et … d'action !

Sphère (au cours de la saison) : un laboratoire d'armes secret est découvert sous la façade d'une mine de charbon. Cette petite carte regorge de secrets et se déploie sur deux niveaux mettant à l'usage un espace intérieur où les phases de combat sont rapprochées et endiablées.

Nouvel équipement – Système de Trophées : conçu comme une version prototype d'un outil de défense portatif moderne, le Système de Trophées sera une nouvelle Amélioration de terrain pour le Multijoueur de Vanguard cette saison. Cet outil neutralise les grenades à fragmentation, les bombes collantes et grenades étourdissantes No. 69 lancées à proximité du Système de Trophées. Contrairement aux saisons précédentes, le Système de Trophées sera immédiatement disponible pour tous les joueurs de Vanguard, sans qu'aucune progression du Passe de combat ne soit requise. Aussi, la nouvelle saison de Ranked Play arrive avec deux nouveaux plans d'arme et deux nouveaux camouflages utilisables sur toutes les armes. Il aura également des Charmes, des Emblèmes et d'autres récompenses disponibles pour le Ranked Play. Alors, repartez au bas de l'échelle et recommencez votre ascension alors que les Skill Divisions et les Skill Ratings sont réinitialisés pour un nouveau départ. Mise à jour Zombies – La route à venir Comme pour les saisons précédentes de Vanguard, les joueurs de Zombies peuvent s'attendre à équiper les nouvelles armes du Passe de Combat pour le mode Zombies. Ils découvriront aussi 20 nouveaux défis de saison pour Zombies, récompensés par une Carte d'appel unique et des bonus d'XP. Vous pourrez aussi obtenir les armes KG M40 et Whitlez de la saison deux grâce à des défis de Déverrouillage d'armes dans Zombies, qui seront disponibles après la mise à jour de la Saison Trois. Remarque : ces armes peuvent aussi être obtenues via les défis Multijoueur. Obtenez le Pack de combat PlayStation Armez-vous grâce au Pack de Combat de la Saison trois, disponible gratuitement pour les membres PlayStation Plus de Call of Duty: Vanguard et Warzone dès le 4 mai. Le Pack de Combat Odyssée inclut la skin d'opérateur légendaire Bushwacker pour Padmavati Balan, les plans d'armes légendaires pour Heavy Foliage et Gold Hawk, une montre épique, un charme, un emblème, une carte d'appel et un jeton de double XP de 60 minutes.

Si vous souhaitez vous procurer Call of Duty: Vanguard, il est vendu à partir de 41,99 € sur Amazon.

