Call of Duty: Warzone, l'évènement Opération Monarch lancé, tous les détails sur le mode limité avec Godzilla et Kong

C'est depuis ce matin et jusqu'au 25 mai que les joueurs de Call of Duty: Warzone peuvent profiter de l'évènement Opération Monarch dans le cadre de la Saison 3 de Call of Duty: Vanguard. Cette sauterie complètement folle a été développée en collaboration avec Legendary et nous permet de retrouver les 2 principaux monstres de Godzilla vs. Kong dans un mode éponyme, en témoigne le trailer de lancement ci-dessous.

Godzilla pourra ponctuellement attaquer des zones lointaines avec son souffle atomique, tandis que King Kong aura lui l'habitude de sauter sur différents points pour ravager tout ce qui se trouve à sa portée. Les colosses ne seront cependant à la base pas nos ennemis : notre but sera de les étudier en récupérant des données Monarch dans des Caisses de Soutien et sur les cadavres, pour remplir une jauge et obtenir différents bonus dont un fameux Titan Killstreak. Gare à ne pas les énerver sous peine de subir leur courroux lors de leur Titan Frenzy, à éviter ou à annuler en les attaquant. L'équipe qui aura fait le plus de dégâts à un colosse durant cette phase recevra un Titan S.C.R.E.A.M. Device, pour user l'une des 2 capacités spéciales des monstres à sa guise. Sinon, les règles seront celles de Résurgence, avec des équipes de 4 pour un total de jusqu'à 60 joueurs.

Il y aura 8 défis à compléter durant l'évènement pour obtenir des emblèmes, charmes d'armes et cartes d'appel, et même un plan d'arme Ancient Rivalry pour le fusil Marksman en bonus si vous les réussissez tous. Des bonus de participation et des surprises sont également évoqués... Les plus fortunés pourront sinon s'offrir un Tracer Pack: Godzilla Reactive Mastercraft Limited Time Bundle avec une skin Godzilla Ghillie pour Shigenori et un plan d'arme héroïque Breath of Godzilla, un Tracer Pack: Kong Limited Time Bundle avec la skin Kong pour Wade et les plans Temple of Kong pour un fusil à lunettes, Skull Island Shaker pour une SMG et un Kong's Scepter, et enfin un Tracer Pack: Mechagodzilla Limited Time Bundle avec un fusil d'assaut Cybernetic Destroyer et une SMG Neural Uplink. Vous pouvez avoir plus de détails à ce sujet sur le site officiel.

Tous les éléments gagnés seront bien évidemment utilisables dans Call of Duty: Vanguard, disponible à partir de 55,99 € sur Amazon.fr.