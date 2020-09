Call of Duty: Warzone, le plan et le fonctionnement du métro de la Saison 6 dévoilés

La Saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone avait apporté un train circulant dans une partie de Verdansk. Cela a été officialisé cette semaine : l'imminente Saison 6 va elle introduire un autre moyen de transport, souterrain cette fois, le métro. Infinity Ward et Raven Software nous en disent un peu plus à son sujet en nous montrant notamment son plan.

Concrètement, le réseau reliera Verdansk Int. Airport, Lozoff Pass, Verdansk Center, Downtown/Tavorsk District, Barakett Shopping District, Verdansk Train Station et Torsk Bloc. Il sera visiblement possible de se déplacer rapidement jusqu'à une station avoisinante, et si celle-ci est sous les effets du resserrement du cercle, nous serons conduits jusqu'à la plus proche. Les stations seront explorables et pourront renfermer munitions et bonus, mais attention : le métro ne bougera pas du tout s'il y a un conflit à bord, ou entre le train et le quai, alors continuez à vous battre vers le quai, les cages d'escalier et à l'extérieur de la gare.

Si les combats sont trop durs, plutôt que de fuir par l'entrée principale, des échelles de secours permettent de remonter à la surface. Une fois dans le métro, en sécurité donc, vous aurez le temps pour vous refaire une santé ou une beauté. Les développeurs nous préviennent, les souterrains seront le lieu idéal pour les embuscades et le combat rapproché, alors gare à vous. Tout cela sera disponible avec la Saison 6 le 29 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.