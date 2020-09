Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, une date et une cinématique souterraine pour la Saison 6

La fin de la Saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone étant prévue pour la semaine prochaine, il n'y avait que peu de doutes quant à l'arrivée imminente de la Saison 6. Surtout qu'Infinity Ward et Raven Software proposent un désormais traditionnel week-end Double XP de fin de cycle de vendredi à lundi.

La question était de savoir quel jour précisément la nouvelle aventure débuterait, et nous avons la réponse avec une bande-annonce. Nous avons rendez-vous ce mardi 29 septembre pour du contenu inédit qui reste encore à définir, mais qui sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One. L'information est donc donnée par une cinématique qui nous plonge dans les souterrains de Verdansk, prisés des hommes de Zakhaev, dans lesquels nous retrouvons Farah et Nikolai : les nouveaux Opérateurs de cette saison ?

En tout cas, la rumeur avait vu juste, les réseaux du métro seront bien au cœur de cette Saison 6 dans le Battle Royale.