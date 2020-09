Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Mini Royale Trios, changement de playlists et week-end Double XP cette semaine

Avant que nous n'entendions officiellement parler de la Saison 6, qui pourrait introduire des stations de métro, Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone continuent leur train-train hebdomadaire avec des activités renouvelées. Par exemple, en Multijoueur, nous sommes invités à profiter des playlists 24/7 Shoot House, 24/7 Shipment et Deathmatch Domination + Drop Zone. Les amateurs d'Escarmouche peuvent eux lancer des parties en 3v3 Snipers.



Dans Warzone, Mini Royale Trios, l'expérience condensant le début et la fin des matchs en Battle Royale traditionnel, fait son retour, aux côtés des classiques BR Solos, Duos, Trios et Quads, ainsi que Pillage en Quatuor. Pour l'ensemble de la communauté, la boutique est sinon mise à jour avec le bundle Beyond the Pale comprenant la skin Dreadwood pour Ghost, deux plans d'armes légendaires Spanish Moss et Old Road, une montre et d'autres bonus, tandis que le pack Notice Me: IV inclut le plan d'arme épique Showcase, un charme d'arme, une carte de visite et un emblème.

La meilleure nouvelle, c'est que le Double XP pour l'expérience de base, les armes et le Battle Pass sera activé du vendredi 25 septembre à 19h00 au 28 septembre à la même heure. Call of Duty: Modern Warfare est actuellement disponible pour 49,99 € sur Amazon.fr.