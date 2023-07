RUMEUR sur Call of Duty: Modern Warfare III, un logo et un premier visuel en fuite pour l'épisode de 2023

Le secret de polichinelle autour du Call of Duty de 2023 n'en finit plus de s'effriter. Alors qu'Activision nous a donné rendez-vous en août pour un début de révélation dans Call of Duty: Warzone, les fuites sont nombreuses à pointer vers la sortie d'un Call of Duty: Modern Warfare III par Sledgehammer Games, suite directe de Modern Warfare II qui débarquerait le 10 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Un leak de plus vient d'avoir lieu, et il vient cette fois d'un partenaire historique de la saga. Un internaute du nom de algebra_sloth a en effet posté des photographies d'un carton de pack Monster Energy qui permet de récupérer des bonus comme des Jetons 2XP pour un certain Call of Duty: Modern Warfare III. Ghost est visible sur l'emballage et nous découvrons surtout un visuel principal fait d'un logo avec des chiffres romains rougeoyants, un Captain Price en personnage central et l'ombre menaçante d'un ennemi (Makarov ?).

Il pourrait s'agir d'un fake, mais il serait très malin, car du QR Code aux détails de l'impression cartonnée, rien ne laisse présager qu'il s'agit d'un travail amateur, et des opérations commerciales du genre ont fréquemment eu lieu par le passé. Allez, plus que quelques jours avant d'arrêter de tourner autour du pot, la révélation devant survenir le mois prochain. D'ici là, Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 62,63 € sur Amazon.fr.