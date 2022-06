Fall Guys : la version free-to-play et la Saison 1 bis du jeu multijoueur évènement disponibles !

Le grand jour est arrivé pour Fall Guys: Ultimate Knockout. Le party-game multijoueur lancé en août 2020 sur PC via Steam et PS4 va être relancé en free-to-play sous le nom plus simple de Fall Guys, l'occasion pour Mediatonic et Epic Games d'enfin porter l'expérience sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 et l'Epic Games Store.

La version gratuite est disponible dès maintenant, aux côtés d'une Saison 1 qui redémarre la numérotation, surnommée Free for All, ou Gratuit pour Tous. Elle est jouable en cross-play et avec de la progression partagée, ce qui devrait ravir les joueurs d'hier et de demain. Les développeurs en profitent pour ajouter du contenu cosmétique à débloquer, mais surtout des niveaux inédits comme Balle Rebondissante, Toupie Infernale, Circuit de Vélocité, Rebonds en Folie, Volleyfall, Hex-Anneau ou Attaque sur Piste.

Paul Croft, vice-président et cofondateur de Mediatonic, a déclaré : « Tout le monde chez Mediatonic est tellement excité d’inviter plus de joueurs dans le Blunderdome que jamais auparavant avec Fall Guys, qui devient gratuit et arrive sur de nouvelles plates-formes comme Nintendo Switch, Xbox et l’Epic Games Store. Nous n’aurions pas pu le faire sans le soutien de notre incroyable communauté et de tout ce que nous avons construit ensemble depuis 2020. L’équipe a une feuille de route incroyable de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus, et nous sommes impatients de les partager avec les joueurs nouveaux et anciens tout au long de cette saison et des saisons futures de Fall Guys. » Simon Allaeys, directeur principal d’Epic Online Services, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir Mediatonic apporter le cross-play et la progression croisée à Fall Guys. La possibilité de se connecter avec des amis, où que vous jouiez, est puissante et nous ne pourrions pas être plus heureux de voir les joueurs trébucher, tomber et réussir ensemble avec l’aide d’Epic Online Services.

La chasse aux Top 1 et aux Couronnes va donc pouvoir repartir de plus belle !

