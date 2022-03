Fall Guys : le mode Voleurs sucrés rajouté dans le party game

Fall Guys: Ultimate Knockout a beau être un Battle Royale, il est avant tout un party game demandant d'enchaîner les mini-jeux pour gagner une précieuse Couronne. Les développeurs tentent des choses en interne, comme le 1, 2, 3, Soleil qui n'a pas fonctionné, mais d'autres modes sont régulièrement rajoutés.

Et justement, Mediatonic lance cette semaine Voleurs sucrés, un nouveau mode de jeu qui s'inspire du Capture de Drapeau. Le principe est simple : une équipe de Voleurs invisibles doit s'emparer de petits bonbons et les rapporter à leur base, tandis que l'équipe des Gardiens doit les en empêcher. C'est simple comme bonjour et le gameplay est de toute façon expliqué dans une nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessus. Attention, Voleurs sucrés n'est pas là définitivement, il ne sera jouable que jusqu'au 13 mars prochain.

Pour rappel, Fall Guys est jouable en cross-play entre les PC et PlayStation 4 depuis le mois dernier, mais nombreux sont les joueurs à attendre les versions Xbox et Switch du jeu. Vous pouvez retrouver des peluches inspirées du jeu à 12,99 € sur Amazon.