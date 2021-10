Fall Guys : les développeurs ont envisagé une épreuve 1, 2, 3, Soleil, comme dans Squid Game

Dans Fall Guys, les joueurs participent à des épreuves loufoques afin d'être le seul vainqueur de la partie, une idée inspirée de jeux télévisés comme Takeshi's Castle et Total Wipeout. C'est ce que rappelle le lead designer Joe Walsh, qui s'est entrenu avec TechRadar lors de l'EGX. Et il dévoile également un concept d'épreuve abandonnée, mais aujourd'hui très populaire.

Lors de cette entrevue, Joe Walsh dévoile que Mediatonic avait pendant un temps envisagé une épreuve basée sur le jeu Red Light, Green Light, ou 1, 2, 3, Soleil par chez nous. Un jeu de cours de récréation facile à comprendre, mais les développeurs n'ont pas réussi à réellement conceptualiser cette épreuve dans Fall Guys, qui n'a même pas eu droit à un prototype. Pourtant, le jeu est à la mode en ce moment grâce à la série Squid Game, où des participants jouent pour un énorme paquet d'argent, au péril de leur vie. Et avec cet engouement, Mediatonic aimerait bien donner une seconde chance au concept, même s'il est compliqué à recréer dans un jeu vidéo :

Dans un jeu vidéo, il y a quelque chose avec le mouvement, alors que dans la réalité, il est difficile de rester immobile. Mais dans un jeu vidéo, vous posez simplement votre manette. Donc à l'époque, je pense que nous nous sommes dit « nous ne ferons jamais 1, 2, 3, Soleil, ça n'a pas de sens ». Mais aujourd'hui, vu à quel point Squid Game est populaire, j'aimerais que nous ayons une autre chance pour faire quelque chose de ce genre, voir si nous pouvons le faire dans Fall Guys.

Si vous voyez 1, 2, 3, Soleil dans une future mise à jour de Fall Guys, ne soyez pas surpris. Pour rappel, des rumeurs laissent entendre que Squid Game serait prochainement adapté en jeu vidéo, bouclant la boucle. De son côté, Fall Guys est disponible sur PC et PC, mais aussi attendu sur Xbox One, Xbox Series X|S et Switch à une date encore inconnue.