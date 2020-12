Fall Guys : après le don de 1 000 000 $ à une association, la skin Ninja débarque enfin

La frénésie Fall Guys: Ultimate Knockout de cet été et la folie de son Community Manager étaient notamment passées par une drôle de guerre. Les marques et influenceurs étaient invités à réaliser le plus gros don pour une association afin d'obtenir leur skin dans le jeu. Finalement, c'est une alliance entre Ninja, MrBeast, le jeu vidéo Aim Lab et l'équipe de G2 Esports qui a raflé la mise, avec un don de 1 000 000 $ collectif.

Les quatre partis auront donc la chance d'avoir leur costume dans Fall Guys, et le bal ne commence qu'en cette fin d'année. C'est Ninja qui l'ouvre avec une tenue à l'effigie de son avatar, que nous pouvons déjà apercevoir dans Fortnite. Ceux qui la convoitent n'auront qu'à dépenser une Couronne pour le haut de l'accoutrement et une autre pour le bas afin d'obtenir l'ensemble complet. La skin a officiellement été lancée ce dimanche sur PS4 et PC, et il semblerait qu'elle fasse déjà fureur dans les lobbies.

NinjaCon (2020, colourised) pic.twitter.com/xOYXwXSPCO — Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) December 20, 2020

