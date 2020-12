Fall Guys : Rangs de Couronnes, Costumes Dorés et niveaux inédits, le plein de nouveautés avec la sortie de la Saison 3

Vous reprendrez bien un peu de Fall Guys: Ultimate Knockout ? Le jeu qui a marqué l'été se met à l'heure d'hiver à l'occasion de la sortie de sa Saison 3, ce 15 décembre sur PS4 et PC. Les nouveautés avaient déjà été montrées par une bande-annonce aux Game Awards, mais Mediatonic les détaille pleinement pour le lancement.

Comme à l'accoutumée, nous pourrons profiter de niveaux additionnels et d'éléments de personnalisation à débloquer, dont plus de 30 costumes. Pour le côté pratique, les développeurs ont ajouté un Tableau d'Affichage et ont corrigé plusieurs bugs. Mais la vraie nouveauté, c'est l'apparition des Rangs de Couronne, un classement pour les habitués des Top 1 avec des Costumes Dorés à débloquer pour les meilleurs.

Si vous voulez en savoir plus sur ces Rangs de Couronne, voici ce qu'en dit le designer Joe Walsh sur le PlayStation Blog.

Prêterez-vous allégeance à la couronne ?

La Saison 3 de Fall Guys saura satisfaire les joueurs assoiffés de victoire grâce aux rangs de couronne ! Nous avons longuement réfléchi pour trouver de nouvelles façons de récompenser les joueurs les plus impliqués ; quelque chose qui permettrait d’assurer le suivi et le partage du nombre de couronnes récupérées, afin de valoriser encore plus ces trophées tant convoités.

Nous avons donc concocté les rangs de couronne, un tout nouveau système de suivi des récompenses permettant de rendre hommage aux joueurs qui, jour après jour, trébuchent jusqu’à la victoire.

Plus vous récupérerez de couronnes, plus votre rang de couronne augmentera. Pour couronner le tout, les joueurs pourront débloquer de nombreuses récompenses atypiques d’une valeur inestimable, dont des couleurs et des motifs exclusifs qui prouveront aux autres joueurs votre attachement à la cause. Mais ce n’est pas tout…

Visez l’or

En guise de récompense pour les têtes couronnées les plus persévérantes, augmenter votre rang de couronne vous permettra de débloquer… des costumes dorés ! Il s’agit de l’ajout le plus prestigieux à la garde-robe de Fall Guys, qui déborde déjà d’accoutrements tous plus magnifiques les uns que les autres. Les meilleurs joueurs pourront revêtir certains des costumes les plus emblématiques du jeu en version dorée.

Parées d’or scintillant, ces créations chatoyantes vont transformer vos styles préférés en quelque chose d’encore plus spécial. Vous avez déjà vu un poulet en or massif se faire projeter dans les airs ? Nous disposons enfin de la technologie pour réaliser vos rêves les plus fous.