Fall Guys : une date de sortie et des niveaux inédits dans la bande-annonce glaciale de la Saison 3

La Saison 2 de Fall Guys: Ultimate Knockout avait fait la part belle aux chevaliers et au Moyen-Âge, des tenues aux niveaux additionnels. La thématique de la Saison 3, nous le savions déjà, ce sera l'hiver, et des costumes de renne, de bougie, de princesse et de yéti avaient déjà été officialisés.

Les Game Awards 2020 ont été l'occasion d'avoir un échantillon des nouveautés à venir, comme les niveaux loufoques et injustes qui se mettront sur notre route pour devenir le dernier survivant. Mais ce fut surtout le moment d'apprendre la date de sortie de cette Saison 3 sur PC et PS4 : nous avons rendez-vous le 15 décembre 2020, soit mardi prochain, sans faute.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur Gamesplanet pour 19,99 € avec 1 € de cashback.