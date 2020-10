Fall Guys : une date de sortie toute proche pour la Saison 2

Encore hier, Mediatonic nous vantait les mérites de la Saison 2 de Fall Guys: Ultimate Knockout, qui apportera costumes et épreuves à inspirations médiévales. Il nous confirmait alors que la mise à jour accompagnant ces nouveautés amènerait des surnoms et des bannières pour personnaliser encore plus notre expérience.

Il nous manquait cependant une information clé : la date de sortie de cette Saison 2. Fin du suspense, Fall Guys passera à l'étape suivante le 8 octobre prochain, soit jeudi de la semaine prochaine ! Pour le changelog et la liste exhaustive des ajouts, il faudra patienter, mais d'ici là, les gains de Renommée sont doublés pour gravir plus facilement les niveaux de récompenses de la Saison 1.



Fall Guys est jouable sur PC et PS4, et est actuellement disponible pour 19,99 € sur GamesPlanet.

