INSOLITE sur Fall Guys : la taille et l'anatomie officielle des personnages en un dessin, ça fait peur

Le phénomène Fall Guys ne désemplit pas, et la Saison 2 à venir d'ici quelques semaines risque bien de concrétiser le succès du jeu multijoueur. Le titre doit aussi sa popularité à son Community Manager tordant, qui mène pour le moment des interactions sans fautes avec les joueurs, les influenceurs et les marques.

L'équipe de Mediatonic aime donc bien amuser la galerie, et elle nous l'a encore montré cette semaine avec la diffusion d'un étrange artwork officiel. À la demande de la communauté, le Senior Concept Artist Tudor Morris a réalisé un dessin homologuant la taille et l'intérieur des Fall Guys, les héros colorés qui tentent tout pour survivre dans le jeu éponyme. Cela avait déjà été suggéré en ligne, mais les personnages sont grands, très grands, et mesurent 1,83 m, soit plus que l'humain moyen. Le plus surprenant reste l'anatomie des Fall Guys, aux squelettes et aux globes oculaires à la fois crédibles et déroutants.

Comme le dit Mediatonic dans le message accompagnant l'illustration : maintenant, cela fait partie du lore officiel, et ce ne peut plus être modifié. Si cette vision perturbante n'entache pas votre envie de jouer à Fall Guys: Ultimate Knockout, il est disponible pour 19,99 € sur Gamesplanet.

