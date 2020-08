INSOLITE sur Fall Guys : les petits bonshommes en croisade dans Skyrim grâce à un mod

Encore du Fall Guys… ce n’est plus acceptable ! Pourtant il le faut, le titre mignon de Mediatonic est inarrêtable et commence à s’implanter partout. C’est maintenant au tour de The Elder Scrolls V: Skyrim d’accueillir les petits guerriers multicolores. En effet, un moddeur du nom de m150 a eu la bonne idée de créer un mod pour la Special Edition de Skyrim permettant à votre dragonborn de les recruter afin qu’ils vous suivent et qu’ils vous aident dans vos batailles épiques contre dragons et trolls !

Vous aurez droit à plusieurs petits guerriers de différentes couleurs en plus d’un autre plus gros que la taille recommandée. Vous pourrez également leur forger des armures comme un casque de soldat ou des armes, notamment un petit bâton violet en spirale. Il vous faudra le DLC Dragonborn afin de pouvoir profiter de vos petits soldats en gelée.

Fall Guys est disponible sur Gamesplanet à 19,99 €. The Elder Scrolls V: Skyrim, lui, est affiché à 13,49 €.