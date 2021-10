RUMEUR sur Squid Game : un jeu adapté de la série Netflix en développement

Une série Netflix fait énormément parler d'elle depuis quelques semaines, Squid Game. Impossible de passer à côté du phénomène coréen créé par Hwang Dong-Hyeok et qui cartonne sur la plateforme de SVoD, plongeant des personnes dans des jeux d'enfants à l'issue mortelle pour les perdants. Un mélange entre Kamisama no iu tōri et Battle Royale qui pourrait bien être adapté en jeu vidéo.

C'est ce que laisse penser l'insider Tom Hendersen, auteur de plusieurs leaks avérés ces derniers mois. Il déclare qu'un jeu vidéo basé sur la série Squid Game serait en développement chez un studio dont il n'est pas certain de l'identité. L'insider parle même avec humour « du futur du Battle Royale », mais il faut bien reconnaître que le concept de Squid Game existe déjà avec des titres comme Fall Guys: Ultimate Knockout, où des haricots colorés participent à des mini-jeux façon Intervilles sans vachette ou Takeshi's Castle, dans une ambiance cette fois plus festive et amicale.

Par ailleurs, rien ne dit que ce jeu utiliserait la licence Squid Game, il pourrait simplement en reprendre les codes. Mais pour rappel, Netflix s'intéresse de près aux jeux vidéo, il a racheté récemment Night School Studio (OXENFREE, Afterparty) et teste son nouveau service Netflix Gaming en Pologne actuellement. Un jeu vidéo avec la licence officielle Squid Game serait un sacré fer de lance pour Netflix Gaming, pour le marché coréen comme celui à l'international, la série cartonnant partout dans le monde. Vous pouvez retrouver des costumes tirés de Squid Game sur Amazon.