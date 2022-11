Fall Guys : des skins Bob l'Éponge et des niveaux sous-marins en approche pour la Saison 3, Trésors Engloutis

Toujours populaire, Fall Guys va enchaîner sur une nouvelle salve de contenus supplémentaires gratuits et payants. Après la Saison 2 sur le thème de l'espace, c'est dans les fonds sous-marins que le free-to-play nous emmènera à partir du 22 novembre 2022 pour sa Saison 3, Trésors Engloutis.

Au programme, des niveaux inédits avec plus de glissades et des tentacules à éviter, un Season Pass permettant de débloquer une skin Bob l'Éponge, un chapeau Gary, un costume de Dovahkiin de Skyrim et un autre d'Ultraman, d'autres camarades du héros de dessin animé à acheter dans la boutique à compter du 1er décembre et des évènements spéciaux à commencer par Tu me fais Kraken le 29 novembre. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette Saison 3 grâce à une bande-annonce et aux informations ci-dessous.

On l'a fait ! Grâce à ton aide précieuse pendant l'évènement Souvenirs de Muet, Banane a réussi à sauver Muet sur le satellite ! Mais l'aventure ne s'arrête pas là...

Un nouveau trou de ver a fait son apparition. Les explorateurs qui oseront s'y engouffrer déboucheront au cœur d'une ville engloutie sous les vagues ! Qui a bien pu la construire ? Et pourquoi est-elle désormais déserte ? Tout ce que nous savons, c'est que ça a quelque chose à voir avec la ceinture de Muet...

Retiens bien ton souffle : il est temps de plonger dans l'abysse. Des Trésors engloutis t'attendent dans la Saison 3 !

LES HARICOTS DU GRAND BLEU POURRONT EXPLORER LES PROFONDEURS DE LA CITÉ PERDUE À PARTIR DU 22 NOVEMBRE !

Cette saison, explore une Cité perdue sous la mer ! Ces parcours chancelants ont besoin de réparations, alors prépare-toi à esquiver les dangers des profondeurs, y compris des obstacles bancals et les tentacules d'un puissant Kraken ! Les anciens habitants de la Cité ont également construit de colossales pentes gélatineuses, alors dépêche-toi de plonger vers la ligne d'arrivée ! Affronte ensuite le chrono dans de nouvelles émissions Contre-la-montre, y compris des épreuves qui auront lieu du vendredi au dimanche tout au long de la saison.

Les participants qui cherchent à obtenir plus de récompenses peuvent aussi remporter deux variations de costumes entiers via les nouveaux défis Marathon. Attrape une bouée tropicale et jette-toi à l'eau !

UN OCÉAN DE FUN DANS CHAQUE NOUVELLE MANCHE

Le monde aquatique de Trésors engloutis te coupera le souffle. Esquive des tentacules de Kraken et peaufine tes techniques de plongeon et de glissade à travers cinq nouvelles manches. L'océan t'appelle...

Balles de l'Atlantide se déroule dans les ruines d'une vieille course d'obstacles délabrée. Entre l'instabilité des surfaces et les jets de balles rebondissantes, les haricots auront vraiment besoin d'avoir le pied marin pour ne pas se casser la figure...

En digne successeur de Piste folle, Toboggans aux cerceaux t'encourage à glisser avec talent pour décrocher la victoire ! Plonge et glisse sur les parois humides de ce long canal et passe à travers des cerceaux pour gagner une tonne de points. Les cerceaux dorés comptent triple !

Les dédales, c'est ton dada ? Cours explorer les quatre labyrinthes successifs du Sentier des énigmes. Suis les repères, évite les autres haricots et fais de ton mieux pour atteindre la ligne d'arrivée. Mais ne te repose pas sur tes lauriers ! L'itinéraire change à chacun de tes passages...

Dans Valse du Kraken, seule une poignée de frêles radeaux te sépare des abysses. Des tentacules surgissent des profondeurs pour te chercher des noises, de plus en plus nombreuses à mesure que les radeaux se détériorent sous les pas des autres joueurs... Viens à bout de ce cauchemar au calamar pour remporter la couronne !

Montre ce que tu as dans le ventre avec Glissade en vitesse. Plonge et glisse tout au long de la manche, évite des obstacles et croise les doigts pour que ton ventre soit plus rapide que celui des autres haricots.

JETTE-TOI À L'EAU AVEC CE SEASON PASS

Un déluge de plus de 100 niveaux t'attend dans le nouveau Season Pass, avec un paquet de costumes, d'animations et de célébrations à récupérer dans les profondeurs abyssales. Tu pourras repêcher toute une panoplie de tenues et de récompenses de Bob l'éponge, du grand Dovharicot, et même d'Ultraman !

Tout le monde peut profiter de cette saison, même sans acheter le Season Pass ! Tu pourras grimper les niveaux de la version gratuite et déverrouiller des tas de récompenses délirantes.

LA CRÈME DE BIKINI BOTTOM S'INVITE AU BLUNDERDOME !

Deviens le plus jaune, le plus absorbant, le plus poreux de tous les haricots en déverrouillant le costume Bob l'éponge dans le Season Pass. Et ce costume n'arrive pas seul. Il s'avère que l'escargot domestique de Bob, Gary, fait un chapeau tout à fait élégant ! Essaie-le grâce à l'accessoire Miaou-gnon.

Nous avons aussi annoncé la célébration Performance victorieuse, droit venue des années 80. Et le Season Pass de Trésors engloutis regorge de bien plus de motifs, plaques nominales et pseudos à déverrouiller !

Bob l'éponge débarque, mais ce n'est pas tout... Les compagnons du bonhomme jaune font eux aussi leur arrivée dans Fall Guys le 1er décembre ! Deviens l'étoile de la vie de Bob l'Éponge grâce au costume Patrick, ou adopte l'élégance d'un écureuil en combinaison de plongée avec le costume Sandy. Essaie de devenir le boss du Blunderdome dans le costume Capitaine Krabs, ou toise tout le monde d'un air désapprobateur avec le costume Carlo.

Pfiou ! Ça fait déjà plus de nouveautés qu'il n'y a de chaussettes puantes dans le casier de Davy Jones... mais ce n'est pas fini. Des trombes de motifs, de plaques nominales et de pseudos sont disponibles, et Carlo lui-même aura du mal à rester de marbre face à l'animation Imaginaaation... Tu pourras obtenir les compagnons de Bob l'éponge dans la boutique Fall Guys à partir du 1er décembre !

PLONGE LA TÊTE LA PREMIÈRE DANS L'ÉVÈNEMENT TU ME FAIS KRAKEN DÈS LE 22 NOVEMBRE !

L'exploration de la Cité perdue pourrait bien s'avérer périlleuse pour certains haricots, puisqu'on raconte qu'un Kraken se terre dans les ruines... mais le jeu en vaut la chandelle. Les nouvelles manches apporteront leur lot de récompenses géniales pour les haricots qui aiment faire des vagues !

Les haricots au top pourront aussi déverrouiller l'accessoire Ancre des sables dorés en terminant deux défis supplémentaires. Ils seront disponibles dans l'évènement Tu me fais Kraken dès le 29 novembre !

Récompenses de l'évènement :

Pseudo « Tu me fais Kraken » - 100 points ;

Plaque nominale « Haricot du grand bleu » - 200 points ;

200 Kudos - 400 points ;

Accessoire « Ancre ancestrale en métal » - 600 points ;

Motif « Tentacules de Kraken » - 800 points ;

Accessoire « Ancre des sables dorés » - 1 000 points (disponible dès le 29 novembre).

VIENS FAIRE TREMPETTE !

Les Trésors engloutis t'attendent dans les abysses dès le 22 novembre. En plus des nouveaux évènements, récompenses, manches et autres, quelques corrections de bugs et fonctionnalités sont en route. Tu pourras trouver tous les détails les plus juteux dans les notes de publication !