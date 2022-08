Fall Guys : de nouvelles skins Sonic et un niveau spécial Bean Hill Zone en approche

Le phénomène Fall Guys a encore pris de l'ampleur cet été avec son passage en free-to-play et ses portages sur Switch, Xbox et PS5. Le titre continue donc logiquement d'avoir droit à du contenu gratuit et payant au fil des semaines pour occuper sa communauté, et c'est encore le cas maintenant avec l'arrivée de cosmétiques en lien avec Sonic the Hedgehog.

Une skin de Sonic avait déjà été proposée par le passé, elle revient désormais dans la boutique aux côtés de costumes de Tails, Knuckles, Super Sonic et Dr. Robotnik. Ils seront achetables entre le 11 et le 15 août, durant un évènement permettant surtout de jouer à un niveau original inspiré de Green Hill Zone dénommé Bean Hill Zone. Le but sera ici de collecter le plus grand nombre d'anneaux dans le temps imparti, afin de gagner des points pouvant être convertis en récompenses.

Plaque d'identification Bean Hill Zone - 200 points

200 Kudos - 400 points

Tenue à motifs d'anneaux bonus - 600 points

400 Kudos - 800 points

Baskets Sonic - 1000 points

Cet évènement arrive pile à temps pour la sortie de Sonic 2, le film en Blu-ray, que vous pouvez acheter à partir de 15,99 € sur Amazon.fr.

