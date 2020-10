Fall Guys : Mediatonic et SEGA dévoilent une skin aux couleurs du fameux hérisson bleu

Après avoir révélé un trailer pour la Saison 2 et publié l’intérieur horrifique des petits bonshommes de gelée, Mediatonic continue d’alimenter son fameux Battle Royale. Dévoilée lors d’un stream sur Twitch en compagnie de SEGA Europe, une nouvelle skin est au programme. Cette dernière sera aux couleurs de Sonic le Hérisson, mascotte phare de SEGA et grand rival d’un certain plombier moustachu.

La skin sera disponible à partir du 14 octobre dans la boutique de Fall Guys et coûtera 10 Couronnes, 5 pour le bas et autant pour le haut. Enfin, Oliver Hindle, le community director du Battle Royale a teasé lors du stream un nouveau patch à venir avec « de nouvelles maps » au programme. La Saison 1 de Fall Guys avait également reçu une update similaire, au nom de Big YEETUS and ANTI CHEATUS. Le chaos ne donc fait que commencer...

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur Gamesplanet pour 19,99 € avec 1 € de cashback.