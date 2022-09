Fall Guys : la Saison 2 La Ruée vers le satellite dévoilée et datée, découvrez les niveaux originaux et les skins à débloquer

Mediatonic a redémarré la numérotation des saisons de Fall Guys à l'occasion de son passage en free-to-play en juin dernier. C'est donc avec une Saison 2 que nous retrouverons le party game multijoueur à compter du 15 septembre sur l'ensemble des plateformes, dont le nom sera La Ruée vers le satellite, et la thématique celle de l'espace.

Les développeurs ont comme souvent mis le paquet, avec de nouvelles épreuves intergalactiques mettant en scène des obstacles inédits, l'évènement 1, 2, 3, VERS LES ÉTOILES ! pour bien démarrer les festivités et un Season Pass avec une centaine de niveaux à gravir, dont la version payante permet de débloquer notamment des skins de Spock, du Xénomorphe d'Alien et de Hatsune Miku. Tout est détaillé et imagé ci-dessous.

Ta première mission ? Sauver le satellite de Fall Guys. En réparant et reconstruisant ce tas de ferraille en ruines dans nos nouvelles arènes à thème astral, tu pourras participer à la création des champs Élyséens les plus éblouissants du système solaire - des champs Élyséens dans lesquels tous les haricots pourront graviter !

Donc. Tu as enfilé ta combinaison spatiale. Tu es prêt à flotter en apesanteur. Tu rêves de compétitions dans les étoiles. Tu devras alors te jeter corps et âme dans notre événement de lancement, 1, 2, 3, VERS LES ÉTOILES !, qui contient toutes les nouvelles manches de la saison 2 pour un lancement qui n'arrive qu'une fois par galaxie !

Les Haricots au top trouveront aussi des variations spatiales de nos manches précédentes dans des aventures en solo, en duo ou en groupe. Ça a l'air plutôt cool, non ? Ça va commencer en fusée (oui, on veut dire en beauté !).

Dans notre nouvelle saison, les résidents du Blunderdome quittent la sécurité relative de leur planète pour la première fois, en quête de nouvelles aventures. Rejoins la galaxie pour y découvrir des obstacles en orbite, des courses cosmiques et toutes les énigmes que l'espace peut offrir. Qui dit nouvelles frontières, dit aussi de nouveaux costumes stellaires et des tas de nouveaux défis pour nos stars trébuchantes.

Félicitations, tu as réparé le satellite ! Au cas où tu n'aurais pas remarqué, la saison 1 : gratuit pour tous a été un succès de la taille de Jupiter et nous avons très HÂTE de partager avec toi ce que nous avons en réserve pour la saison 2... La Ruée vers le satellite arrive le 15 septembre !

ESQUIVE À TRAVERS L'ESPACE

Commence à préparer ta meilleure stratégie pour survivre à nos nouveaux obstacles. Propulseurs ioniques, plateformes volantes et trolleybots débarquent dans le Blunderdome.

SEASON PASS SIDÉRAL

Nouvelle saison, nouveau Season Pass à thème ! Tes efforts dans le Blunderdome te propulseront à travers plus de 100 niveaux de costumes, d'animations et de célébrations à déverrouiller — et plus encore ! Des costumes incroyables tels que Spock, Xénomorphe et Hatsune Miku t'attendent !

Et pour ceux qui ne récupèrent pas le Season Pass : pas de panique ! Un chemin de progression libre sera toujours disponible pour que tu puisses aussi obtenir des récompenses !

C'EST PARTI DANS CINQ, QUATRE, TROIS, DEUX, UN...

Nous sommes prêts pour le décollage !

Outre les nouveaux événements, niveaux, obstacles et autres, nous avons aussi apporté des améliorations, des corrections et de nouvelles fonctionnalités que tu ne peux même pas imaginer. Ne rate pas nos notes de publication, ça arrive bientôt !

Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts pour parler des autres spectacles sur le thème de l'espace qui vont arriver dans Fall Guys. La recherche de Muet engendre une nouvelle surprise qui ne saurait tarder...

Pour connaître toute l'actualité de Fall Guys, notamment les dates de sortie des événements à durée limitée, des objets en boutique et des collaborations, rends-toi sur nos comptes officiels sur Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Une autre bonne nouvelle : Fall Guys va être entièrement localisé dans deux nouvelles langues : le polonais et l'espagnol d'Amérique latine ! Découvre nos comptes Twitter, Instagram et TikTokpour l'Amérique du Sud ! Et continue à nous suivre pour voir notre Twitter en polonais qui sera lancé le 15 septembre ! Ne tombe jamais seul et rejoins les manigances sur le Discord officiel de Fall Guys.

À tout à l'heure, l'envahisseur !