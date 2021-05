Fall Guys : 2 rounds inédits, du cross-play et bien plus avec la Saison 4.5

Fall Guys: Ultimate Knockout a encore une fois bien étoffé son contenu avec sa Saison 4, sur le thème du futur. Comme à l'accoutumée, Mediatonic nous propose un patch intermédiaire pour une Saison 4.5, qui apporte notamment 2 nouveaux rounds, dénommés La tour gélatineuse et Massacreurs de boutons.

Cette vague de contenu s'accompagne d'une dizaine de variantes de manches, de l'introduction des lobbies personnalisés pour tous et surtout du cross-play entre joueurs PS4 et PC. La fonctionnalité inclura aussi les communautés Xbox et Nintendo à l'arrivée du titre sur les plateformes concernées plus tard cette année. Pour le changelog complet en anglais, ça se passe sur le site officiel, mais pour le résumé, voyez ci-dessous.

Deux fois plus de problèmes : deux nouveaux rounds !

Vos potes de l'équipe de construction de Fall Guys ont fouillé dans les méandres de leur imagination pour vous proposer deux nouveaux rounds funky. Faites la connaissance des fabuleux…

La tour gélatineuse

Badaboum ! L'ascenseur est officiellement hors service ! Pour atteindre le sommet, les intrépides haricots devront s'échapper de la gélatine et tenir bon à travers plusieurs étages chaotiques dans cette suite spirituelle de l’ascension gélatineuse. La tour gélatineuse renferme une quantité franchement ridicule d'obstacles propices aux stratégies de raccourci, comme les balançoires laser, les tapis roulants et les toutes nouvelles pales rotatives (comme les grands ventilateurs, mais en plus bêtes). Et bien d'autres dispositifs complexes qui vous enverront dans un bain de gélatine avant l'heure. Atteignez le dernier étage et préparez-vous à du flipper-pinball entre haricots. Ici, pas de règles de sécurité ! Les bâtons rebondissants peuvent aider en cas de besoin, mais si vous touchez la gélatine, c'en est fini pour vous.

Massacreurs de boutons

Fall Guys prend un tournant plus intimiste ! Avec notre dernière mise à jour, vivez des 1c1 pleins de tension, divisant les joueurs en duels dans plusieurs mini-arènes. Avec 7 boutons, l'avantage ira aux doigts les plus rapides qui permettront aux haricots déchaînés d'atteindre la plateforme lumineuse avant leur adversaire. Le premier contact vous fait gagner un point... mais déclenche aussi un effet piquant supplémentaire ! Et si la gravité décidait de prendre congé ? Ou que notre vieil ami le ventilateur refaisait surface sans prévenir ? À vous de vous sortir de là. Le vainqueur est le joueur avec le plus grand nombre de points quand le chronomètre s'arrête. Et il y aura des prolongations en cas de match nul !

Des lobbies personnalisés pour tous !

L'accès anticipé de la Saison 4 avait lancé les lobbies privés, permettant à certains joueurs d'organiser des parties avec les haricots de leur choix. L'équipe s'est creusé les méninges pour améliorer cette fonctionnalité et la rendre accessible à plus de joueurs. Nous sommes donc ravis de proposer une nouvelle version à tous les habitants de Fall Guys ! Il est temps de découvrir les « lobbies personnalisés » ... et tout le monde est invité !

Les lobbies personnalisés permettent à n'importe quel joueur d'organiser sa propre partie de Fall Guys, accessible sur invitation seulement ! Jusqu'à 60 joueurs peuvent s'y joindre avec un code unique. Et grâce au mode multiplateforme, tous vos amis, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent, peuvent vous rejoindre. Si vous streamez, n’hésitez pas à utiliser le chat ! Il fonctionne bien dans Fall Guys. Et si vous ne voulez pas trébucher avec n'importe qui, aucun souci. Les lobbies personnalisés qui ne comptent que quatre joueurs peuvent tout de même se donner en spectacle ! Nous garderons un œil attentif sur les commentaires de la communauté et en ferons bon usage. Nous sommes donc impatients d'avoir votre avis !

Tellement. De. Variantes. De rounds.

Qui dit mise à jour de mi-saison dit variantes de rounds complètement folles. Et ne vous inquiétez pas, l'équipe a concocté des variantes bien ridicules en se basant sur vos rounds préférés. Au moment où vous vous y attendrez le moins, vous découvrirez des variantes de rounds intenses, dont « Thicc Bonkus » s'invitant dans Long-circuit, des zones de faible gravité faisant des ravages dans Héros de l’hoverboard et des gants de boxe donnant un coup de poing inattendu dans Piste folle. Il y en a encore un paquet d'autres, mais nous n'allons pas toutes les dévoiler ici... plongez dans le jeu et trouvez-les toutes !

Nouvelles fonctionnalités, corrections et améliorations

La Saison 4.5 apporte également des tas de modifications ergonomiques, des fonctionnalités et des corrections de bugs ; notamment…