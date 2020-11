Fall Guys : nouvelle épreuve, variations médiévales de niveaux cultes et bien plus avec la mise à jour 2.5

La ferveur Fall Guys: Ultimate Knockout n'a beau plus être la même qu'au lancement, la communauté est encore très active et avide de se lancer dans des parties aussi punitives que drôles. Elle profite actuellement de la Saison 2 sous le signe du Moyen-Âge, et en attendant la Saison 3, c'est une mise à jour 2.5 qui vient nous apporter un vent de fraîcheur.



Elle est disponible dès maintenant sur PC et PS4, et ajoute avant toute chose le niveau Big Fans, inspiré de See Saw, avec des « lames tranchantes rotatives qui se déplacent à ciel ouvert dans un festival de culbutes et autres ratés rocambolesques ». Tout aussi intéressant, des variantes médiévales de niveaux classiques vont venir casser notre routine en ajoutant des obstacles et des surprises aux décors que nous connaissons bien.

À part ça, vous pouvez choisir la région de votre serveur, les costumes spéciaux apparaîtront désormais dans la rotation de la boutique, la stabilité des parties en groupe a été améliorée, il est possible de choisir sa langue de jeu depuis le menu, et le taux d'apparition de Medieval Rounds, Perfect Match et Tail Tag a été réduit. Et plusieurs correctifs ont été apportés, notamment pour un bug faisant que nous tombions à travers des surfaces planes comme les tuiles d'Hex-A-Gone. Pour ceux qui suivent l'actualité du jeu de près, un Fall Guys Public Issue Tracker a enfin été mis en ligne pour suivre les problèmes techniques et correctifs du jeu.

Si vous voulez rejoindre la communauté Fall Guys: Ultimate Knockout, il est disponible pour 19,99 € sur Gamesplanet.