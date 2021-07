Fall Guys : les skins Ratchet et Clank officialisées en images et vidéo, voici comment les débloquer gratuitement

La Saison 5 de Fall Guys: Ultimate Knockout a débuté cette semaine, avec des épreuves et des costumes inédits autour de la thématique de la jungle. Mais Mediatonic pense déjà à la suite, et cela passera par des collaborations avec PlayStation, celles-là mêmes qui ont fuité il y a quelques jours.

La Saison 5 de Fall Guys: Ultimate Knockout lancée cette semaine arbore un nouveau thème et invite les joueurs à une course endiablée à travers la jungle… mais ce n’est pas tout ! Ratchet et Clank ont chuté à travers une faille et ont rejoint le Blunderdome. Le célèbre duo a décidé de rester afin d’animer deux événements à durée limitée. Les joueurs auront donc deux opportunités supplémentaires de débloquer des costumes et des récompenses uniques fraichement conçus pour la Saison 5. Nous nous sommes associés à PlayStation pour vous informer de ce qui vous attend au cours de cette aventure interdimensionnelle et vous faire part du procédé que notre équipe a suivi pour donner vie au duo légendaire… sous forme de haricot !

Construire un haricot…

La conception de costumes de Fall Guys inspirés de personnages aussi célèbres que Ratchet et Clank a été un défi créatif et très instructif. En tant qu’artistes, nous voulons toujours faire en sorte que nos créations donnent l’impression de voir un Fall Guy portant un costume, comme si nos petits haricots représentaient un personnage et rendaient hommage à ce dernier sans pour autant « devenir ce personnage. »

Notre objectif est d’offrir une nouvelle expérience aux joueurs. Bien sûr, un joueur peut choisir un costume simplement parce qu’il le trouve à son goût et c’est super ! Mais nous espérons que nombre d’entre vous choisiront ces costumes afin de montrer tout votre amour pour les personnages à l’origine de cette collaboration et que vous en profiterez pour montrer votre appréciation de ces derniers au cours de vos frasques dans le Bunderdome.

Ébauche créée par l’équipe de Fall Guys lors du processus de création de Ratchet et Clank sous forme de haricot.

Intégrer Ratchet et Clank au Blunderdome

En choisissant des personnages pour une collaboration avec Fall Guys, l’un des facteurs déterminants est de savoir si cette collaboration sera « cool ». En tant qu’artistes, nous sommes de très grands fans de jeu vidéo et si notre choix ne découlait pas de notre passion pour cette industrie, nous ne répondrions jamais aux attentes que les joueurs de Fall Guys méritent d’obtenir.

Dès que nous avons eu la possibilité de concevoir Ratchet et Clank sous forme de haricot, notre décision a été prise. Nous voulions tous tenter le coup ! En tant qu’artiste principal, cette collaboration avec Ratchet et Clank est un véritable tournant. La série de jeux dont ils sont tirés est si ambitieuse et sa direction artistique si incroyable que j’ai toujours été impressionné par ces jeux. En tant que personnages, ce duo est reconnaissable au premier coup d’œil et a un style très plaisant. J’ai tout de suite vu cette collaboration comme une grande opportunité.

Un Fall Guy passe la tête hors de son costume de Clank (en développement) alors que l’équipe 3D se lance dans son travail.

Malgré notre enthousiasme, créer des costumes de Ratchet et Clank afin de les intégrer à Fall Guys était un véritable casse-tête. Comment utiliser des personnages iconiques et les transformer en haricot tout en restant fidèle au matériau originel ?

Comment fabriquer un haricot Lombax ?

Par chance, nous commençons à avoir de l’expérience dans ce domaine, puisque nous avons déjà créé plusieurs costumes collaboratifs et que nous avons un bon schéma à suivre pour y parvenir. Par exemple, nous savons quel pourcentage du Fall Guy doit rester visible et, surtout, comment le costume peut être divisé en deux parties bien distinctes (le haut et le bas) afin de pouvoir le combiner avec d’autres costumes (nous adorons voir les joueurs tenter des combos de costumes surréalistes !).

Concept art du costume de Ratchet auquel l’équipe 3D de Fall Guys a donné vie.

Une fois ces limites établies, nous commençons avec nos premiers concepts, nous testons des formes et expérimentons avec les détails nécessaires pour capturer la véritable essence de personnages tels que Ratchet et Clank. C’est un processus complexe que d’intégrer les oreilles de Lombax de Ratchet et l’aspect robotique de Clank dans l’univers du Blunderdome ! Il y a bien sûr eu des échanges entre nos artistes et la merveilleuse équipe d’Insomniac Games, et nous avons collaboré afin d’approuver les designs qui convenaient aux deux intervenants (et vu qu’ils sont super cool, cette partie a été la plus facile !).

Nous transférons ensuite ces concepts à notre talentueuse équipe 3D pour obtenir les modèles de jeu, puis nous échangeons à nouveau avec notre collaborateur… et voilà ! Deux superbes costumes et un large panel d’éléments cosmétiques qui combinent le look originel de Ratchet et Clank à travers le prisme déjanté de Fall Guys. Nous avons vraiment hâte de vous voir les revêtir ! Et voici comment faire…

Rejoignez les évènements à durée limitée de Ratchet et Clank !

Ce cross-over interdimensionnel permettra aux joueurs de Fall Guys de relever des défis explosifs par le duo le plus fantastique de la galaxie au cours de deux évènements à durée limitée. Il vous faudra courir contre la montre pour déverrouiller les deux costumes de Ratchet et Clank, des bannières, des emotes et d’autres objets cosmétiques !

L’évènement à durée limitée de Ratchet aura lieu du 26 juillet au 1er août

L’évènement à durée limitée de Ratchet vous permettra de relever des défis spéciaux organisés par notre Lombax héroïque pendant une semaine avec des récompenses exclusives à la clé.

Bannière Ratchet : 600 points

Motif Lombax : 1000 points

Costume Ratchet (Bas) : 1600 points

Emote Groovitron : 2000 points

Costume Ratchet (Haut) : 3200 points

L’évènement à durée limitée de Clank prévu du 6 au 15 août

Clank mettra en place de nouveaux défis qui vous permettront d’accéder à de nouvelles récompenses futuristes, telles que…

Bannière Clank : 600 points

Motif Clank : 1 000 points

Costume Clank (Bas) : 1 600 points

Emote rire de Clank : 2 000 points

Costume Clank (Haut) : 3 200 points

De plus, vous obtiendrez une bannière ultra-spéciale arborant les couleurs de Rivet, la célèbre résistante Lombax, en terminant les deux évènements !