Fortnite, Rocket League et Fall Guys : John Cena et la WWE s'invitent dans les jeux Epic pour le SummerSlam 2022

Nous sommes presque au milieu de l'été et beaucoup de jeux live service ont commencé à dégainer leurs évènements pensés pour la saison, comme Fortnite avec l'Été au calme. Mais pour les fans de catch, c'est la saison du SummerSlam, l'une des réunions les plus importantes de la WWE.

L'édition 2022 aura lieu ce samedi 30 juillet, et pour marquer le coup, la fédération de catch a décidé de s'associer avec Epic Games pour proposer du contenu thématique dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys. Concrètement, vous allez pouvoir acheter une skin et des objets cosmétiques John Cena dans le Battle Royale, des stickers Roman Reigns ou John Cena dans le jeu de bagnoles, et un lot comprenant des costumes d'Asuka, Xavier Woods et l'Undertaker dans le party-game.

Fortnite SummerSlam

La superstar John Cena débarque dans Fortnite ! Le look emblématique du 16 fois champion de WWE arrive dans la boutique d'objets Fortnite, permettant aux joueurs de revêtir la tenue John Cena, composée d'un « jorts » et d'un maillot « Never Give Up ».

La tenue se décline dans une version John Cena fait son entrée et une version John Cena sur le ring où il tombe le maillot pour avertir tout le monde : Le. Champion. Est. Là.

Et il a emmené le championnat de la WWE avec lui via le lot John Cena. L'accessoire de dos du championnat de la WWE peut maintenant être porté par les joueurs de Fortnite en combat, tandis qu'ils dominent la compétition avec la pioche Five Digit Slapper. Célébrez la victoire avec l'emote U Can't C Me, mais ne vous en servez pas pour vous cacher des ennemis… Ils vous verront, quoi qu'en disent certains.



Gardez l'œil sur la boutique d'objets à 2h (heure centrale européenne) le vendredi 29 juillet !

Rocket League SummerSlam

Deux superstars emblématiques de la WWE auront droit à leurs stickers Octane dans Rocket League juste à temps pour le SummerSlam. Préparez-vous à faire des étincelles lors des matchs Rocket League avec les nouveaux stickers Roman Reigns ou John Cena qui décoreront votre bolide.

Le sextuple champion mondial et actuel champion de l'univers de la WWE est célébré avec ce sticker WWE Roman Reigns étiqueté « Head of the Table » en clin d'œil à la 1re place du chef tribal, dominant la WWE.



Le sticker WWE John Cena indique peut-être « U Can't C Me », mais il est coloré et brillant avec des étoiles, donc il fait tout pour être vu. Et vous pourrez trouver les deux stickers Octane dans la boutique d'objets de Rocket League à 18h (heure centrale européenne) le jeudi 28 juillet !

Fall Guys SummerSlam

Fall Guys sera un des rares endroits où l'on pourra voir réunis Asuka, Xavier Woods et Undertaker, l'icône de la WWE, lors d'une « bataille royale » dans le Blunderdome !

Le lot Fall Guys SummerSlam offre trois packs de costumes représentant chaque superstar dans la boutique d'objets. Si vous prenez le pack complet, vous recevrez un emote Xavier Woods supplémentaire, et la célébration de la victoire d'Undertaker.

Rendez-vous dans la boutique du jeu à 11h00 (heure centrale européenne) le jeudi 28 juillet et choisissez vos préférés !