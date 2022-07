Fortnite : des défis, des cosmétiques et Tilted Towers à reconstruire dans le cadre de l'évènement Été au calme

du 21 juillet 2022 à 15h00 (CEST) au 9 août 2022 à 15h00 (CEST) pour profiter des quêtes spéciales, des récompenses ensoleillées, de la construction du Bloc et plus encore. Bienvenue dans l'équipe de terrain Au calme !

L'été est la saison parfaite pour jouer à fond... mais aussi pour se donner de nouveaux défis. Justement, les assurances Au calme cherchent de nouvelles recrues ! Participez à l' été Au calme du 21 juillet 2022 à 15h00 (CEST) au 9 août 2022 à 15h00 (CEST) pour profiter des quêtes spéciales, des récompenses ensoleillées, de la construction du Bloc et plus encore. Bienvenue dans l'équipe de terrain Au calme !

Disponibles progressivement du 21 au 23 juillet. Pour vous montrer digne de la réputation d'Au calme, vous devrez mouiller la chemise. Au cours des quêtes de partenariat Au calme , vous allez transporter un panneau Au calme et... en fait, c'est à peu près la seule chose qui ressemble à du vrai travail. Sinon, vous devrez participer à une course en bateau et faire danser quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe, chez Au calme ! Récompenses des quêtes de partenariat Au calme





Le style par défaut de l'accessoire de dos Croustimascotte givrée, le style Frappé félidé, le style Marée givrée, le style Guff glacé et la musique du salon Au calme total.



Heureusement pour vous, Au calme sait reconnaître ses agents méritants. En accomplissant les trois quêtes Au calme, vous recevrez le style Banana glagla de l'accessoire de dos Croustimascotte givrée. Si vous en accomplissez sept, vous obtiendrez le planeur Pépin anti-pépins. Et si vous en terminez quatorze, vous mettrez la main sur l'emote Rotation Au calme, pour montrer votre habileté avec un panneau Au calme !







Toutes les quêtes de l'été Au calme seront disponibles jusqu'au 9 août à 15h00 (CEST).



Quêtes Reconstruire le Bloc





Si Au calme est avant tout une société d'assurance, la reconstruction de Tilted Towers est également dans ses cordes. C'est en effet à elle que nous devons la campagne du Bloc 2.0, avec des récompenses à la clé pour les joueurs participants ! Accomplissez les quêtes Reconstruire le Bloc pour gagner de l'EXP, une traînée de condensation, une pioche et un accessoire de dos. Disponibles du 21 juillet à 15h (CEST) au 9 août à 15h (CEST), ces quêtes sont séparées en trois catégories :

Verser des lingots pour voter pour les projets de construction du Bloc.

Survivre aux phases de la tempête pendant l'événement Reconstruire le Bloc. L'événement se déroule du 21 juillet à 15h00 (CEST) au 9 août à 15h00 (CEST).

Éliminer des adversaires pendant l'événement Reconstruire le Bloc.



Pour quels projets de construction allez-vous voter ? Du 21 juillet à 15h00 (CEST) au 27 juillet à 21h00 (CEST), les votes concerneront le restaurant à construire :

Projet de Ninjah_dj (code d'île : 1932-4990-0032) ;

Projet de Xdark (code d'île : 3538-4323-0965) ;

Projet de Benmac (code d'île : 5043-6143-9582).



Du 27 juillet à 21h00 (CEST) au 3 août à 7h00 (CEST), les votes concerneront l'immeuble à construire :

Projet de Charlee-brown (code d'île : 1434-9352-4208) ;

Projet de Destructo (code d'île : 2865-2667-0486) ;

Projet d' Ashurrii (code d'île : 6081-7966-2506).



Du 3 août à 7h00 (CEST) au 9 août à 15h00 (CEST), les votes concerneront les boutiques à construire :

Projet de Mrstruelegen (code d'île : 0740-3787-7849) ;

Projet de Justafrog (code d'île : 1997-0531-3795) ;

Projet d' 0ricent (code d'île : 6614-7150-2309).



En accomplissant trois étapes de la quête Reconstruire le bloc, vous déverrouillerez la traînée de condensation Plongeon pélagique. Si vous en accomplissez sept, vous recevrez la pioche Lance chanceuse. Et si vous en terminez douze, c'est l'accessoire de dos Ouro-Boris qui vous attend.







Pour en savoir plus sur les votes pour le Bloc 2.0, et notamment consulter des photos des projets, consultez notre article dédié. Remarque : les projets qui auront reçu le plus de votes par lingots apparaîtront à Tilted au lancement de la mise à jour 21.40.



Récompenses du Club de Fortnite

Vous avez déjà goûté à toutes les saveurs de Croustimascotte givrée et il vous en faut toujours plus ? Bonne nouvelle ! Les abonnés actifs au Club de Fortnite recevront automatiquement le style Cerise câline de l'accessoire de dos (en plus du style par défaut). Pour cela, il vous suffit de vous connecter pendant la durée de l'été Au calme.





Le style par défaut de l'accessoire de dos Croustimascotte givrée et le style Cerise câline.



Îles de l'été Au calme





Travailler pour les assurances Au calme est une aventure au moins aussi palpitante que des vacances d'été. Mais pourquoi ne pas prendre des vacances pendant vos vacances ? Du 21 juillet à 15h00 (CEST) au 9 août à 15h00 (CEST), rendez-vous dans le menu Découvrir pour trouver la rangée Été Au calme, qui comptera plusieurs îles conçues à l'occasion de notre appel à la création de l'été Au calme. Les créateurs ont imaginé des îles entièrement axées autour de la détente estivale, alors si vous avez envie d'une pause entre deux batailles, ces expériences sont faites pour vous !



Nouvelles tenues estivales





L'été est la saison idéale pour les soirées en plein air, le surf, la natation et... l'élimination de démons ? Accordez-vous à l'esprit estival en profitant de tenues inédites tout au long de l'été Au calme, dont Charlotte fatale, Kor officieuse, Raz du rivage, la nageuse professionnelle Crawleuse et bien d'autres ! Kor officieuse et Raz du rivage font partie du pack Guerriers du bord de mer, qui sera disponible le 22 juillet à 2h00 (CEST) avec également une troisième tenue inédite. D'autres objets cosmétiques estivaux feront même leur retour !

Enfin, le Sanctuaire accueillera tout au long de l'été Au calme des activités aquatiques. Entre deux tâches pour les assurances Au calme, faites-y un tour avec votre section !