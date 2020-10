Les Sims 4: Escapade enneigée, la bande-annonce officielle du nouveau pack d’extension dévoilée

Après la déception d’une grande partie des joueurs à la suite de la sortie du pack de jeu centré sur le monde de Star Wars, les développeurs de la saga se surpassent en créant Mont Komorebi, un nouveau monde aux allures japonisantes, où nos Sims pourront découvrir tout un tas d’activités sur le thème de la montagne. En voici la bande-annonce fraîchement disponible :

Qu’ils soient à la recherche de sensations fortes, de divertissement ou de détente, nos Sims pourraient bien trouver leur bonheur dans ce nouveau monde, qui propose à la fois des terrains à la location, mais aussi des terrains résidentiels, une grande première !

Tous les Sims peuvent s'amuser dans la neige à Mont Komorebi, et notamment avec une multitude de sports d'hiver intenses comme le ski, le snowboard ou la luge. Les Sims les plus courageux peuvent développer leur compétence Escalade pour tenter l'ascension audacieuse et périlleuse jusqu'au sommet du Mont Komorebi. Ceux qui préfèrent adopter une approche plus décontractée peuvent profiter de sentiers de randonnée relaxants avec de superbes vues sur la montagne et des forêts de bambou, oublier tous leurs soucis dans les sources chaudes naturelles ou tester les nouveaux plats et boissons dont la délicieuse fondue japonaise autour d'une table kotatsu.

Par ailleurs, ce dixième pack d’extension apporte aussi son lot de nouveautés dans le CUS, avec pas moins de 130 nouveaux éléments d’inspiration japonaise. Paravents, tatamis, lanternes et carpes koïs sont également de la partie, avec des meubles traditionnels et modernes pour personnaliser encore davantage les constructions.

Autre grande nouveauté incluse dans ce pack : les caractéristiques Styles de vie et Sentiments, qui ajoutent plus de profondeur à la personnalité et aux relations des Sims. Jusqu’à 16 styles de vie font leur apparition en fonction des actions et des habitudes d'un Sim. Ceux-ci ont un impact bien plus important sur le comportement du Sim que les traits de caractère, car ils reflètent les expériences qu’il a vécues. Peut-être à la manière des souvenirs que nous avions dans Les Sims 2 et qui étaient tant demandés ? Nous en saurons plus dans quelques jours.

Le pack d’extension Les Sims 4: Escapade enneigée sera disponible le 13 novembre sur PC, Xbox One et PS4 au prix de 39,99 €.