TEST de Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu, l’extension qui fait débat

Un CUS bien fourni, mais aucune nouvelle « créature », seulement des costumes





Tout a commencé par la fuite de la miniature du dernier pack prévu cette année, quelques jours avant l’annonce de sa sortie début septembre. Nous y voyions une sorte de montagne avec des éléments suspendus, comme des étoiles ou... des planètes. C’est alors que les paris ont été lancés : certains voyaient dans la « montagne » l’indice d’un pack de vacances aux sports d’hiver (très attendu, notamment avec celui de la ferme) pendant que d’autres ont déjà saisi ce qui se tramait. Avant même l’annonce du contenu du pack, certains joueurs décriaient déjà la possibilité qu’il soit centré autour du monde de Star Wars. Leur argument : les deux univers ne sont pas forcément compatibles. En effet, il existe déjà plusieurs jeux axés sur la saga intergalactique uniquement, et très bien faits. Quel est le petit plus que pourrait apporter Les Sims, que ne possèdent pas déjà les autres titres ? La possibilité de nouer des liens avec les personnages emblématiques et de vivre notre propre aventure comme nous le souhaitons, éventuellement. Voyons ce qu’il en est.

Nous retrouvons les tenues des personnages emblématiques de la série.

Commençons par les nouvelles aspirations disponibles. En début de partie, nous devons d’ores et déjà choisir plus ou moins notre camp : nous concentrer sur un parcours au sein de la Résistance ou du Premier Ordre, ou rejoindre les Vauriens. Ces camps constituent les trois factions avec lesquelles nous allons interagir. Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous aurez comme trait bonus Voyageur préparé, qui permet à votre Sim d’améliorer ses besoins pendant ses déplacements et vous sera très utile pour ne pas passer votre temps à emmener votre Sim aux toilettes ou le faire danser jusqu’au bout de la nuit pour qu’il se divertisse.

Comme toujours, de nouveaux vêtements et coiffures sont disponibles, inspirés du monde de Star Wars. L’une des coupes propose un dégradé de couleurs, dont le rendu est plutôt sympathique, mais qui ne nous permet pas de choisir la combinaison exacte de couleurs que nous voulons. Nous retrouvons également les tenues des personnages emblématiques de la série, comme le masque de Kylo Ren et la coiffure de Rey, ainsi que les « costumes » qui représentent les différentes créatures. Nous remarquons que certaines tenues sont verrouillées et se débloquent au fur et à mesure de notre avancement. Si leur nombre est plutôt élevé, nous regrettons qu’il ne s’agisse que de costumes (comme nous en avions déjà sur ce thème avec les tenues de Dark Vador, Aayla Secura, Dark Maul, etc.) et non de véritables « créatures ».

Une nouvelle planète proposant trois lieux ayant leurs propres spécificités





Le premier espace de la planète Batuu est consacré au Campement de la Résistance, majoritairement dominé par une forêt verdoyante et une magnifique cascade. Nous y trouvons également le vaisseau X-Wing qui servira à effectuer certaines missions de la Résistance. En cherchant bien dans les rochers, nous pouvons déceler un bunker secret qui nous emmène au sous-sol et y recèle une holotable.

Le QG du Premier Ordre est assez simpliste...

Le deuxième espace est réservé à l’Avant-poste de la Flèche Noire, constitué de divers endroits où notre Sim pourra se sustenter, se reposer, se divertir ou encore acheter du matériel et des marchandises. Ce lieu est dominé par les Vauriens, menés par leur chef Hondo Ohnaka dont le QG est la Cantina, ce bar emblématique de la saga dont les décors et l’atmosphère sont très bien reproduits dans le jeu. Le célèbre Faucon Millenium trône également sur la place principale et permet quant à lui d’effectuer des missions pour les Vauriens.

Le troisième et dernier espace de la planète est dédié au Quartier du Premier Ordre. Stromtroopers et lieutenants du Premier Ordre rôdant dans les parages à la recherche de quelque Sim suspect à contrôler. Nous trouvons dans ce quartier de nombreuses petites rues qui nous permettront de pirater les panneaux de commande et de forcer les verrous des caisses de marchandises en toute discrétion. Le QG du Premier Ordre est assez simpliste avec une holotable dont l’accès est protégé par une porte qu’il faudra pirater ou non en fonction du camp que vous choisissez. Enfin, le vaisseau TIE Echelon est disponible à côté de ce QG et servira à contrer les plans de la Résistance.

Des missions intéressantes, mais plutôt répétitives





Pour commencer notre aventure, il nous suffit de passer un coup de fil et pouf, nous voilà en vacances sur la planète Batuu. Une petite maladresse qui nous fait regretter la présence d’un indice dans le monde « normal », comme la réception d’une lettre d’appel à l’aide ou même d’un SMS, pour garder le côté décalé du titre. Seule une notification nous indique comment procéder pour se rendre sur Batuu. Soit. Une fois sur place, il nous faudra discuter avec les locaux pour nous renseigner sur les trois différentes factions, puis parler au chef de l’une d’entre elles pour la rejoindre. Commence alors une série de missions qui peut aller de la simple discussion au piratage et à l’attaque du camp adverse.

Si vous espériez faire un bébé avec Rey, c’est raté...

Nous disposons désormais d’un nouvel espace dans le Panneau Simologie consacré à notre réputation sur Batuu. Celle-ci est déterminée par trois barres (une pour chaque faction) qui augmentent ou descendent en fonction de nos affinités. Lors de chaque passage d’un quartier à l’autre (et il y en a beaucoup au cours des missions), les écrans de chargement sont toujours présents et entravent un peu la fluidité du gameplay. Toutefois, les petits clins d’œil à la saga Star Wars, notamment par les nouvelles musiques de chargement, les animations d’ouverture des écrans et les tonalités futuristes, sont appréciables.

Sur Batuu, les simflouz n’ont aucune valeur. La monnaie locale est ici le crédit galactique et nous commençons l’aventure avec 50 crédits en poche. Les différentes missions ainsi que la vente de certaines marchandises trouvées/gagnées nous permettent d’en acquérir davantage. Les boutiques présentes à l’Avant-poste de la Flèche Noire proposent notamment des poignées de sabre laser et des droïdes personnalisables, qui peuvent nous donner un coup de pouce au cours de nos missions. Toutefois, un petit bémol pour le sabre laser : nous ne pouvons que nous en servir pour nous entraîner. Et dire que nous voulions donner une bonne leçon à Kylo Ren...



En ce qui concerne les personnages, les deux icônes Rey et Kylo Ren sont disponibles assez rapidement au cours de l’aventure. Malgré tout, aucune interaction amoureuse n’est possible ni avec l’un ni avec l’autre. Si vous espériez faire un bébé avec Rey, c’est raté... Certaines missions nous permettent d’entrer en contact avec d’autres personnages emblématiques, comme Chewbacca, mais impossible de le voir « en vrai », car il ne s’agit que d’un terrier de lapin (endroit non visible par les joueurs).

La Force est avec ce pack ?





Plusieurs bugs viennent obscurcir un peu ce beau paysage, dont un qui peut faire planter le jeu lorsqu’un membre du Premier Ordre (ou vous) escorte quelqu’un après un contrôle d’identité. L’action tourne dans le vide et ne se réalise pas, la sauvegarde n’est pas disponible et le mode Gérer les mondes est désactivé. Même après avoir entré le code « resetSim », ces options restent verrouillées et il ne nous reste plus qu’à quitter sans sauvegarder. Ce bug nous a fait perdre de belles heures de jeu ! Pensez donc à sauvegarder régulièrement votre partie pour éviter cette situation. Un autre bug se produit parfois si vous avez de la ferraille dans votre inventaire que vous avez trouvée par vous-même et que vous souhaitez acheter un droïde. Le système indiquera que vous n’avez pas de ferraille, et il faudra alors en acheter pour débloquer l’option d’achat. Des détails qui s’accumulent et altèrent l’expérience de jeu.

Avec le pack de jeu Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu, Electronic Arts a fait le pari un peu osé de sortir de sa zone de confort en proposant une extension pour le moins insolite. Les avis sont assez partagés, mais plutôt tranchés : les joueurs ont tendance soit à adorer, soit à détester. La présence de bugs quasi constante et l’absence d’éléments régulièrement demandés, tandis que l’attention des développeurs se porte sur d’autres intérêts, font grogner la communauté. La firme a-t-elle souhaité élargir son panel de joueurs avec ce pack de jeu, en touchant d’autres profils ? Quoi qu’il en soit, les fans de la saga Star Wars trouvent leur compte en faisant l’acquisition de cette extension.

Les plus Des décors Star Wars fidèlement reproduits et travaillés

Plusieurs personnages de la saga

Bande-son emblématique

Droïdes personnalisables et utilisables Les moins Bugs qui peuvent parfois être importants

Pas de véritables créatures, mais des costumes

Aucune possibilité d'interaction amoureuse avec les PNJ importants

Pas de (véritable) combat au sabre laser