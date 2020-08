Les Sims 4 : Voyage sur Batuu, une extension 100 % Star Wars dévoilée et datée

Star Wars a déjà fait des apparitions chez Les Sims, mais seulement avec des costumes ou des initiatives très ponctuelles. Maxis et Electronic Arts visent désormais plus haut avec Les Sims 4 : Voyage sur Batuu, une extension complète annoncée lors de la gamescom Opening Night Live.

Elle nous emmènera sur une planète inspirée de l'attraction Star Wars: Galaxy's Edge, et nous fera croiser le Faucon Millenium, la Cantina d'Oga, Rey, Kylo et bien d'autres personnages et lieux clés de la saga.

Dans Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu, les joueurs quittent leurs maisons pour aller sur la planète de Batuu, où ils doivent choisir une faction avec qui collaborer, car les actions de leurs Sims détermineront qui prendra le contrôle de l'Avant-poste de la Flèche Noire. Les Sims peuvent choisir de soutenir Rey et Vi Moradi qui font partie de la Résistance, jurer fidélité au Premier Ordre dirigé par Kylo Ren ou préférer gagner des crédits avec Hondo Ohnaka et les vauriens. En terminant des missions passionnantes, les Sims améliorent leur réputation, débloquent de nouveaux objets et vêtements uniques, personnalisent leurs propres droïdes et créent un sabre laser convoité. Lorsque les joueurs quittent Batuu et retournent chez eux, ils peuvent même ramener certains de ces objets, comme leur sabre laser, pour en profiter avec les autres Sims qu'ils ont déjà créés. « Avec Les Sims, nous avons déjà eu la chance d'intégrer du contenu Star Wars dans notre jeu par l'intermédiaire de costumes avec l'aide de Lucasfilm », a déclaré Lyndsay Pearson, productrice exécutive pour Les Sims. « Ces petits clins d'œil ont toujours été extrêmement bien accueillis par nos joueurs ; nous avons donc hâte de voir comment ils vont utiliser leur imagination pour créer leurs histoires dans cette nouvelle expérience Star Wars complète. » « Nous avons adoré l'idée d'offrir l'opportunité aux joueurs de raconter leur propre histoire Star Wars, et la forme libre de narration et d'expression de soi qu'offrent les jeux Les Sims est la plateforme idéale pour le faire », a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Nos fans sont toujours à la recherche de nouveaux moyens de se plonger dans l'univers Star Wars, et nous espérons que Les Sims procurera cela d'une façon inédite, inattendue et excitante permettant aux joueurs d'influencer le monde de Batuu et de prendre le contrôle de la galaxie comme ils en ont envie. »

Pour les intéressés, et il y a de quoi, Voyage sur Batuu a déjà sa date de sortie calée au 8 septembre 2020 sur PC via Steam et Origin, PS4 et Xbox One.