Les Sims 4 : le DLC Star Wars : Voyage sur Bakuu dévoile ses personnages et ses missions avec une vidéo de gameplay

Après s'être officieusement inspiré de Harry Potter pour son extension Monde Magique, Les Sims 4 va de nouveau rencontrer un célèbre univers de la pop culture, plus officiellement cette fois. Nous avons découvert l'arrivée imminente d'un DLC Star Wars : Voyage sur Batuu qui nous fera explorer un monde inspiré de la zone Galaxy Edge des parcs d'attractions.



Notre Sim sera un nouveau visiteur de la planète Batuu, qui va pouvoir converser avec les locaux pour en apprendre plus sur ses secrets et le conflit qui y règne entre Résistance, Premier Ordre et vauriens pour le contrôle des lieux. Nous pourrons ainsi choisir de soutenir Rey et Vi Moradi, prêter allégeance à Kylo Ren ou nous associer au malfrat Hondo Ohnaka pour déterminer qui dirigera la contrée depuis l'Avant-Poste de la Flèche Noire. Les missions nous permettront de débloquer des objets, du matériel, des tenues et bien plus pour personnaliser notre environnement et nos personnages. Et nous aurons même l'occasion de créer un sabre laser, développer un droïde personnalisé, piloter des vaisseaux spatiaux et draguer un Stormtrooper.

Un peu de tout cela est montré dans la nouvelle bande-annonce de gameplay visible ci-dessus. Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu est prévu pour le 8 septembre 2020 sur PC via Steam et Origin, PS4 et Xbox One, et le jeu de base est toujours disponible à partir de 26,84 € chez Amazon.