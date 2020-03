Les Sims : Bilal Hassani et d'autres stars célèbrent les 20 ans de la licence

Les Sims fête actuellement ses 20 ans, Electronic Arts et Maxis ont déjà lancé les festivités dans le quatrième opus il y a quelques semaines, mais les studios dévoilent désormais la campagne « Jouez avec la vie », réunissant quelques stars mondiales.

Les Sims étant une franchise connue pour sa liberté, permettant aux joueurs d'« exprimer leurs personnalités » au travers notamment de nombreuses représentations du genre et d'objets tirés de cultures variées, la campagne Jouez avec la vie réunit ainsi le chanteur français Bilal Hassani, l'actrice et chanteuse américaine Vanessa Hudgens, la vidéaste et militante LGBT Melina Sophie ou encore l'acteur polonais Adam Zdrójkowski dans une bande-annonce à retrouver ci-dessus. Mieux encore, les joueurs peuvent en théorie télécharger le Sim de Bilal Hassani et des autres stars sur le site de la campagne... sauf qu'en pratique, il n'y a actuellement rien de disponible, simplement un amusant générateur de memes.

Pour rappel, Les Sims 4 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et les développeurs songent au prochain opus.

Lire aussi : TEST des Sims 4 : bienvenue dans le Monde Magique de Glimmerbrook !