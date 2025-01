Les Sims fête ses 25 ans avec un tas d'annonces et de contenus gratuits

C'est en 2000 que sortait Les Sims, un jeu développé par Maxis et édité par EA Games. Le titre, qui était à la base un simple jeu de construction et de décoration de maison conçu par Will Wright, est devenu une référence pour de nombreux joueurs PC, une simulation de vie qui a eu droit à de nombreuses suites et contenus additionnels. Bien que Les Sims 5 ne verra sans doute jamais le jour, les studios continuent de faire vivre les opus existants et une présentation Behind The Sims a eu lieu pour le 25e anniversaire de la licence.

Sans plus attendre, voici ce qui attend les joueurs des Sims 4, mais pas seulement :

Mise à jour gratuite du contenu Les Sims 4





Qu’est-ce qu’un anniversaire sans cadeaux ? Le 4 février, le jeu de base Les Sims 4 recevra une énorme mise à jour qui proposera plus de 70 nouveaux objets pour toute la communauté. Il y aura de nouvelles options dans Créer un Sim, dont deux nouvelles coiffures, des cheveux de bébé ajoutés à trois coiffures classiques et un bouc offrant de nouvelles options de pilosité faciale. Les enfants ne seront pas en reste car les bambins recevront une nouvelle coiffure ! De plus, il y aura de nouveaux vêtements pour habiller vos Sims de la tête aux pieds, comme un pull à col roulé et une combinaison, ainsi que des vestes, jeans, shorts de vélo et bien plus encore. Et n’oubliez pas d’accessoiriser vos tenues avec une chaîne en or ou des bijoux élégants en perles, une casquette ajustée et de nouvelles chaussures incluant des chaussures à talons, des baskets et des sandales.

Vous pouvez aussi vous attendre à de nouveaux objets dans le mode Construction/Achat, dont des fenêtres et portes stylées, et de nouvelles finitions en bois pour les meubles de cuisine. Nous n’avons pas non plus oublié les enfants : "Ohé, les pirates !" C'est un nouveau bateau pirate !

Le 4 février L' événement Les Sims 4 Voyage dans le temps commence





Préparez-vous pour un événement gratuit à durée limitée dans lequel vous devrez vous aventurer dans le mode Vie pour participer.

L’événement Les Sims 4 Voyage dans le temps inclura des récompenses inspirées d’objets emblématiques des années 2000, comme une brique de lait, un téléphone, un réveil, un gâteau d’anniversaire à trois étages, et un fauteuil et une causeuse gonflables.

Les Sims FreePlay : événements FreePlay 2000





Une mise à jour enthousiasmante est prévue pour Les Sims FreePlay ! À partir du 4 février, vous retournez dans les années 2000, à l'époque où tout a commencé pour Les Sims. Participez à des événements spéciaux, débloquez des survêtements en velours et profitez de 25 jours de cadeaux dans le jeu incluant certains des objets les plus emblématiques de l'histoire des jeux Les Sims !

Enfin, nous allons clôturer les festivités d'anniversaire avec quelque chose de vraiment spécial. En mars, Les Sims FreePlay sortira une nouvelle option pour ajouter un éclairage amélioré pour tous vos terrains résidentiels. Grâce à cet ajout dans le jeu, les rayons du soleil pourront inonder une pièce et lui donner une ambiance lumineuse et luxueuse ; vous pourrez également tamiser les éclairages et créer un coin cosy devant une cheminée avec des flammes vacillantes. Nous avons hâte de voir comment vous allez utiliser cette option pour créer les maisons de vos rêves.

MySims : Collection cosy arrive sur PC





Est-ce que quelqu’un d’autre a du mal à lâcher MySims : Collection cosy depuis sa sortie sur Nintendo Switch ? Cette réédition rétro inclut MySims et MySims Kingdom, qui vous permettent d’explorer des mondes familiers remplis d’énigmes à résoudre, de lieux à découvrir et de personnages populaires comme DJ Sophie, Aglaé et Chef Gino à rencontrer. Il y a beaucoup de choses à construire, à peindre et à décorer !

MySims : Collection cosy sur Nintendo Switch inclut également des options de personnalisation pour Créer un Sim, des plans, des décorations, des personnages amusants ainsi que du contenu qui était auparavant exclusivement disponible dans le jeu MySims originel sur PC.

À ce propos (roulements de tambour, s’il vous plaît)... MySims : Collection cosy sortira sur PC le 18 mars ! Nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt. Précommandez MySims : Collection cosy sur PC via EA app, Epic Games Store et Steam.

Nouvelles expériences de The Sims Labs : mise à jour des maisons des habitants et habitantes, nouveau menu principal et bien plus encore





Vous vous souvenez peut-être que cet automne, nous avons partagé de GROSSES mises à jour sur l’avenir des jeux Les Sims, dont un film basé sur Les Sims.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'avenir des jeux Les Sims est vert plumbob grâce au travail effectué par The Sims Labs ! Nous avons appris beaucoup de choses grâce aux derniers tests de jeu, et ce grâce aux milliers de joueurs et joueuses qui ont découvert les diverses innovations des produits Les Sims futurs et actuels. Juste un petit rappel pour tous les joueurs et joueuses qui nous ont aidés lors de nos tests : vous voyez peut-être des parties d'expériences qui en sont encore aux premières phases de leur développement ; nous sommes encore en train de finaliser le produit final.

Toute la communauté a constaté le résultat du fantastique travail du programme The Sims Labs, incluant le bouton "Appliquer à toutes les tenues" et l'"interrupteur de Sims surnaturels et surnaturelles" dans Les Sims 4. Nous continuerons à créer des expériences de jeu innovantes dans le cadre de notre engagement à créer et à améliorer Les Sims 4, y compris le menu principal :

Votre dernière sauvegarde aura désormais une place centrale et sera prête pour votre retour dans le jeu. La bonne nouvelle ? Cette mise à jour du menu principal est désormais disponible pour tout le monde !

En plus de la mise à jour du menu principal d’aujourd’hui, l’équipe a rénové et reconstruit les maisons des habitants et habitantes emblématiques avec le contenu et les objets issus des mises à jour du jeu de base sorties au fil des années pour Les Sims 4. Les maisons actualisées des habitants et habitants, dont les maisons Pancake, Gothik, Caliente, Plènozas et Meilleurs amis pour la vie, ont désormais des piscines, des centaines d’échantillons de couleurs et bien plus encore ! Vous pouvez obtenir plus d'informations dans les notes de patch ici.

Trois nouveaux kits





Mais ce n'est pas tout ! Le 16 janvier, nous lançons trois nouveaux kits spéciaux : les kits Boudoir secret et Repaire de Casanova, qui incluront un mélange d’objets du mode Construction Achat et de Créer un Sim inspirés de personnages Les Sims emblématiques, ainsi que le kit Bureau gaming cosy, créé en collaboration avec lilsimsie !

Créez une pièce de jeu chaleureuse et accueillante avec des touches personnelles qui offriront à vos Sims un lieu où se détendre avec leur passe-temps préféré grâce au kit Les Sims 4 Bureau gaming cosy, créé en collaboration avec la joueuse et créatrice de contenu de longue date lilsimsie.

Créez un luxueux espace caché derrière un passage secret dans une bibliothèque, rempli de meubles somptueux qui raviront à coup sûr les Sims qui aiment la sophistication, et offrez-leur des tenues intemporelles avec le kit Les Sims 4 Boudoir secret.

Le style de vos Sims est peut-être plus moderne et élégant ? Le kit Les Sims 4 Repaire de Casanova offre tout ce dont vos Sims ont besoin pour divertir et impressionner les autres, que ce soit lors d'une soirée ludique entre potes ou d'un rencard romantique.

D’autres kits de créateur.ice arrivent bientôt





Nous tenons également à prendre un moment pour vous en dire plus sur nos kits de créateur.ice sortis récemment, qui ont été conçus et élaborés par des créateurs et créatrices de contenu personnalisé pour ajouter de nouvelles collections inspirées de leur contenu et de leur style uniques.

La première série de kits de créateur.ice incluaient Salon rétro de Myshunosun et Soirée pyjama de Trillyke. Ces kits regorgent de couleurs vives et de designs modernes des années 50 ainsi que de magnifiques options de pyjamas pour dormir à la maison ou chez quelqu'un. Ces kits sont disponibles dans Les Sims 4 sur PC, Mac et console.

Les joueurs et joueuses peuvent s'attendre à de nouveaux kits de créateur.ice bientôt disponibles dans Les Sims 4 ; d'abord avec deux kits en collaboration avec Pierisim et Madlen qui sortiront plus tard ce mois-ci, puis avec deux autres kits de créateur.ice incluant les styles d'aharris00britney et de Syboulette qui sortiront plus tard cette année.

Produits dérivés Les Sims d'anniversaire





Et même s’il y a déjà tellement de choses enthousiasmantes pour le 25e anniversaire des jeux Les Sims, celui-ci ne serait pas complet sans une collection de produits dérivés festifs, qui seront disponibles le 5 février sur shopthesims.com.

25 heures de livestream Les Sims





Pour donner le coup d’envoi des festivités, nous organisons 25 heures de livestream Les Sims, qui mettront en vedette des fans de Sims ultrapopulaires ainsi que des personnes spécialement invitées que vous reconnaîtrez peut-être. Participez à ce moment amusant où nous reviendrons sur l'impact des jeux Les Sims ces 25 dernières années avec des spécialistes de la construction et du récit d'histoires et bien plus encore sur YouTube, Twitch et TikTok le 4 février 2025 à partir de 14h PT / 17h heure européenne !