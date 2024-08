MySims : le spin-off bientôt de retour sur Switch dans un remaster ?

En 2007, EA Redwood Shores sortait un spin-off de la licence Les Sims de Maxis à destination des Wii et DS, puis sur PC et mobiles de l'époque, MySims. Il l'a ensuite décliné avec MySims Kingdom, MySims Party et MySims Agents, aidé par d'autres studios pour les versions sur la console portable de Nintendo, sans parler de MySims Racing par Artificial Mind & Movement en 2009 et MySims SkyHeroes de Behaviour Interactive en 2010. Depuis, plus rien et l'entité qui était entre-temps devenue Visceral Games a fermé ses portes en 2017. Si nous en reparlons à présent, c'est parce que l'éditeur lui-même a remis en avant le premier épisode ces derniers jours, sans doute malgré lui.

En effet, hier encore, en nous rendant sur le site officiel d'Electronic Arts dans la section des jeux Switch, nous pouvions y voir MySims comme le montre notre capture d'écran ci-dessus, avec l'artwork de l'époque de sa version Wii. Ce mardi, le jeu n'est plus présent à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si à la découverte de ce possible leak ce week-end, rien de concret ne présageait d'une annonce imminente, nous avons depuis appris qu'un Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase sera diffusé à 16h00 aujourd'hui. Vous l'aurez compris, il y a de fortes chances pour qu'un remaster ou remake soit annoncé sur Switch et pourquoi pas ailleurs d'ici peu.

Bref, wait & see. Si vous préférez un jeu plus récent, Les Sims 4 et ses nombreuses extensions sont à retrouver sur Amazon.