Dragon Quest Treasures : le spin-off de DQXI centré sur Erik et Mia officialisé sur Switch et daté

La licence Dragon Quest a soufflé le mois dernier sa 36e bougie, pas de quoi en faire un gros évènement, mais un anniversaire qu'a tout de même tenu à célébrer Square Enix et Yuji Horii en partageant une petite vidéo. Nous y apprenions alors que Dragon Quest Treasures aurait droit à de plus amples informations en juin et un teaser avait été diffusé pour nous faire patienter. Le mois se terminant, il semblait étrange de ne pas avoir eu de ses nouvelles, mais c'était pour mieux faire son retour lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.

L'éditeur n'avait jusqu'à présent jamais évoqué de plateforme d'accueil pour ce projet, qui sera donc apparemment exclusif au moins temporairement à la Switch, sur laquelle il est daté au 9 décembre 2022 pour une sortie mondiale. Ce RPG développé par Tose nous fera incarner Erik et Mia de Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée dans une aventure se déroulant durant leur enfance. Ils vont être transportés dans un royaume magique appelé Draconia, un paradis pour les chercheurs de trésors, où ils vont être accompagnés par Purrsula, Porcus et tout un tas d'autres monstres au sein de leur équipe. Les affrontements s'effectueront sans transition, tandis que les capacités de nos compagnons seront mises à profit pour débusquer et atteindre les trésors.

Si l'envie de découvrir ce qui arrive à leur version adulte vous intéresse, Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée est toujours en vente sur Amazon, notamment sur Switch.