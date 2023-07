Dragon Quest Treasures : le spin-off avec Érik et Mia de DQXI de sortie sur PC

Faites semblant d'être surpris, Square Enix a lancé vendredi dernier sur Steam Dragon Quest Treasures sans crier gare. Après les portages de Triangle Strategy et LIVE A LIVE, entre autres, qui étaient des exclusivités Switch de base, l'éditeur japonais poursuit donc sur sa lancée, de quoi ravir les possesseurs d'un PC gaming et un point moins ceux de la console de Nintendo qui ont craqué en fin d'année dernière.

Si vous ne savez pas ce que propose Dragon Quest Treasures, sa bande-annonce de lancement et le descriptif officiel ci-dessous devraient faire l'affaire, cette aventure étant un spin-off à Dragon Quest XI durant l'enfance d'Érik et de sa sœur Mia, où ces derniers vont devoir récupérer les Sept pierres de dragon légendaires.

Dans la peau d'Érik et Mia, les joueuses et les joueurs se lanceront dans un voyage extraordinaire dans le mystérieux monde de Draconia. Le duo est vite rejoint par leurs adorables compagnons, Porcellus et Persiana, ainsi que par une équipe de monstres amicaux à recruter au fil de leur chasse au trésor. Les joueuses et les joueurs peuvent utiliser les compétences uniques de ces monstres pour découvrir des trésors cachés et atteindre des lieux autrement inaccessibles. Ils devront défendre leurs trésors contre les monstres et les clans rivaux jusqu'à ce qu'Érik et Mia puissent rentrer à la base pour les faire estimer. Amasser des trésors fera augmenter la valeur de la salle du trésor, ce qui leur permettra d'agrandir leur base et leur clan de monstres amicaux.